دولي

فريدمان: (صفقة القرن) ستُنشر بعد انتخابات الكنيست وقبل تشكيل الحكومة

فريدمان: (صفقة القرن) ستُنشر بعد انتخابات الكنيست وقبل تشكيل الحكومة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن ديفيد فريدمان السفير الأميركي في إسرائيل، اليوم الخميس، أن خطة الرئيس الأميركية، دونالد ترامب، لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، المعروفة بإسم (صفقة القرن)، سيتم طرحها، بعد الانتخابات العامة للكنيست، التي ستجري في التاسع من نيسان/أبريل المقبل، وقبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

ونقل موقع (واللا) الإسرائيلي، عن مصادر، قولها: "إن فريدمان أبلغ أشخاصا تحدث معهم بأن (صفقة القرن) ستُنشر في نهاية نيسان/أبريل، وبعد حوالي أسبوعين أو ثلاثة من انتخابات الكنيست".  

وأوضح فريدمان خلال محادثة مع دبلوماسي غربي، أن البيت الأبيض يعي التوقيت السياسي المعقد لاستعراض الخطة وأنه سيكون خلال المفاوضات حول تشكيل حكومة إسرائيلية، وأن الاعتقاد هو أن التوقيت صحيح "وقد تنشأ عنه فرصة للقيادة في إسرائيل كي تقبل الخطة".

ويصف ترامب (صفقة القرن) أنها أحد الأهداف المركزية لسياسته بكل ما يتعلق بإسرائيل. 

وأرجأت الإدارة الأميركية نشرها، الذي كان مقررا أن يتم مطلع العام، بسبب تبكير الانتخابات العامة الإسرائيلية. 

وبحسب فريدمان، فإنه في حال نشر الخطة بعد الانتخابات مباشرة، فإن من شأنها إنشاء وضع سياسي حساس سيؤثر على تشكيل الائتلاف الإسرائيلي وتتحول إلى قضية تحدد ملامح الحكومة.

ويزعم الأميركيون أن الخطة تشمل "تنازلات" سيتعين على إسرائيل تقديمها. لكن الخطة، حسب تفاصيل جرى تسريبها، ستبقي الاحتلال الإسرائيلي في القدس على حاله وخاصة في البلدة القديمة ومحيطها، كما ستُبقي المستوطنات تحت السيطرة الإسرائيلية، وتتحدث عن دولة فلسطينية في أجزاء من الضفقة الغربية، ولا تذكر قطاع غزة.

رغم ذلك، أشار (واللا) إلى أن أحزاب اليمين الحاكم في إسرائيل سترفضها، ما يعني أنه إذا وافق عليها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يتوقع أن يشكل الحكومة المقبلة أيضا، سيواجه صعوبة في تشكيل حكومة يمينية جديدة. 

في المقابل، قد ترى أحزاب الوسط أن الخطة تشكل فرصة لانضمامهم إلى الحكومة الجديدة، حسب "واللا".

ورفض دبلوماسيون في السفارة الأميركية في إسرائيل التعقيب على التقرير وأقوال فريدمان، وعقبوا قائلين إنه "مثلما حدث في الماضي، التكهنات المتعلقة بمضمون وتوقيت الخطة ليست دقيقة".

وكان المراسل السياسي للقناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية، باراك رافيد، قد نشر تفاصيل "صفقة القرن"، الأسبوع الماضي. في أعقاب ذلك، هاجم حزبا "البيت اليهودي" و"اليمين الجديد" النشر. وقال رافيد حينها إن الخطة تشمل إقامة دولة فلسطينية في 90% من الضفة وعاصمتها في أحياء في القدس الشرقية بعيدة عن البلدة القديمة، وتجميد البناء في المستوطنات الواقعة خارج الكتل الاستيطانية.

وكان مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، قال إن تفاصيل الخطة التي نشرها رافيد "ليست دقيقة" وأن "عددا قليلا من الأشخاص فقط يعرف ما تتضمنه الخطة الآن".

وصرح وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، خلال منتدى دافوس الاقتصادي، أن "صفقة القرن" ستنشر بعد الانتخابات الإسرائيلية. 

وأكد أن الولايات المتحدة بدأت بإطلاع جهات في المنطقة على أجزاء من الخطة، "لكن هذه لن تكون خطوة تدفعها الولايات المتحدة فقط. 

وسيتعين على الأطراف التوصل إلى اتفاق، لكننا نعتقد أن الأساس الذي صنعناه والعمل الذي سيجري بعد الانتخابات سيحدد شروط محادثات سلام ناجعة. والصراع الإسرائيلي – الفلسطيني أثّر على المنطقة طوال عقود، ويبدو لي أنه توجد طرق الآن لحل الخلافات المركزية".

يشار إلى أن السلطات الفلسطينية رفضت الخطة بحسب التفاصيل التي نشرها رافيد.

أخبار ذات صلة

13 قتيلًا في تظاهرات بفنزويلا

13 قتيلًا في تظاهرات بفنزويلا

كيم مرتاح بعد رسالة من ترامب

كيم مرتاح بعد رسالة من ترامب

أمريكا تعترف بزعيم المعارضة الفنزويلي &#34;رئيسًا مؤقتًا&#34;.. ومادورو يرد بطرد الدبلوماسيين الأمريكيين

أمريكا تعترف بزعيم المعارضة الفنزويلي "رئيسًا مؤقتًا".. ومادورو يرد بطرد الدبلوماسيين الأمريكيين

ماكرون: أمن إسرائيل أحد أولوياتنا

ماكرون: أمن إسرائيل أحد أولوياتنا

تحسباً لإطلاق صواريخ من غزة.. الاحتلال ينشر القبة الحديدية في بئر السبع

تحسباً لإطلاق صواريخ من غزة.. الاحتلال ينشر القبة الحديدية في بئر السبع

الصين تعلن اعترافها بطالبان قوة سياسية

الصين تعلن اعترافها بطالبان قوة سياسية

استنفار أمني في القنصلية الأمريكية بجنيف لدى سماع دوي انفجار

استنفار أمني في القنصلية الأمريكية بجنيف لدى سماع دوي انفجار

نتنياهو يُحذر من ردٍ إسرائيلي قاس حال انطلاق هجمات من قطاع غزة

نتنياهو يُحذر من ردٍ إسرائيلي قاس حال انطلاق هجمات من قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

شؤون فلسطينية

هنية يهاتف رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد

هنية يهاتف رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد

منظمة دولية تطالب بالافراج عن مدير الرؤية العالمية المعتقل لدى الاحتلال

منظمة دولية تطالب بالافراج عن مدير الرؤية العالمية المعتقل لدى الاحتلال

مصدر أمني إسرائيلي يعلن استدعاء جنود احتياط من سلاح الجو

مصدر أمني إسرائيلي يعلن استدعاء جنود احتياط من سلاح الجو

الأربعاء.. مؤتمر يتحدث عن دور الشباب الفلسطينيين في المشهد السياسي

الأربعاء.. مؤتمر يتحدث عن دور الشباب الفلسطينيين في المشهد السياسي

محامو نادي الأسير يُعلّقون العمل اليوم بمحكمة (عوفر) رفضاً للتضييق عليهم

محامو نادي الأسير يُعلّقون العمل اليوم بمحكمة (عوفر) رفضاً للتضييق عليهم

الهباش: اقتحام &#34;قائد شرطة الاحتلال&#34; للمسجد الأقصى صَبٌ للزيت على النار

الهباش: اقتحام "قائد شرطة الاحتلال" للمسجد الأقصى صَبٌ للزيت على النار

مصرع طفل بحادث دهس في بيت لحم

مصرع طفل بحادث دهس في بيت لحم

اجتماع لجنة تنظيم السوق يقرر عمل دراسة ميدانية لتكلفة سعر الخبز

اجتماع لجنة تنظيم السوق يقرر عمل دراسة ميدانية لتكلفة سعر الخبز

منوعات

شاهد: كيف تغيرت ملامح غادة عادل وكريم عبد العزيز خلال 15 عاما؟

شاهد: كيف تغيرت ملامح غادة عادل وكريم عبد العزيز خلال 15 عاما؟

إحساسها كسر حاجز اللغة.. تركيّة تغنّي لـ &#34;إليسا &#34;

إحساسها كسر حاجز اللغة.. تركيّة تغنّي لـ "إليسا "

طلب الزواج من ياسمين صبري.. فنان كويتي يهين إحدى مُتابعاته بألفاظ خارجة

طلب الزواج من ياسمين صبري.. فنان كويتي يهين إحدى مُتابعاته بألفاظ خارجة

إحالة فاشنيستا كويتية للتحقيق.. وثّقت انهيار ابنها ببرودة أعصاب

إحالة فاشنيستا كويتية للتحقيق.. وثّقت انهيار ابنها ببرودة أعصاب

&#34;مجنونة&#34;.. ناهد السباعي تكشف سبب هروبها ليلة زفافها لأول مرة

"مجنونة".. ناهد السباعي تكشف سبب هروبها ليلة زفافها لأول مرة

فيفي عبده بملابس قصيرة وعارية.. والجمهور: &#34;تلوث بصري&#34;

فيفي عبده بملابس قصيرة وعارية.. والجمهور: "تلوث بصري"

زوج آيتن عامر يُحرجها على الهواء.. وترد: &#34;بلاش فضايح&#34;

زوج آيتن عامر يُحرجها على الهواء.. وترد: "بلاش فضايح"

بعد تسريب صورة من زفافها.. ريهام حجاج &#34;للستات الفاضية&#34;: &#34;مافيش راجل بيتسرق&#34;

بعد تسريب صورة من زفافها.. ريهام حجاج "للستات الفاضية": "مافيش راجل بيتسرق"

ورم جديد في يد إليسا.. ومعلومة صادمة عن والدها

ورم جديد في يد إليسا.. ومعلومة صادمة عن والدها

أحدث ظهور لشيري عادل مع زوجها الداعية معز مسعود.. رومانسية بتعليق غريب

أحدث ظهور لشيري عادل مع زوجها الداعية معز مسعود.. رومانسية بتعليق غريب

عربي

خلال زيارته لجناح المملكة.. شيخ الازهر يؤكد على عمق العلاقات السعودية المصرية

خلال زيارته لجناح المملكة.. شيخ الازهر يؤكد على عمق العلاقات السعودية المصرية

أوراق ثبوتية لأرملة القذافي

أوراق ثبوتية لأرملة القذافي

وزير سعودي عن &#34;بن سلمان&#34;: أعاد هيبة الوطن ونشر الاعتدال والوسطية

وزير سعودي عن "بن سلمان": أعاد هيبة الوطن ونشر الاعتدال والوسطية

قطر: لا يُوجد آفاق لحل الأزمة الخليجية وعلينا فتح حوار إيجابي مع إيران

قطر: لا يُوجد آفاق لحل الأزمة الخليجية وعلينا فتح حوار إيجابي مع إيران