شؤون فلسطينية

الحية: أكدنا للعمادي رفضنا استقبال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية

الحية: أكدنا للعمادي رفضنا استقبال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن حركته أبلغت محمد العمادي السفير القطري في الاراضي الفلسطينية، رفضها استقبال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية، ردا على سلوك الاحتلال وتملصه من التفاهمات التي رعتها مصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، قائلا: "نشكر قطر على دورها، والسفير العمادي تفهم موقفنا الذي اتخذناه؛ ردًا على سياسة الاحتلال بمحاولات عدم الالتزام بالتفاهمات".

وحمل الحية، الاحتلال الاسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن التراجع والتلكؤ، في التفاهمات التي رعتها مصر والأمم المتحدة وقطر.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني، لن يقبل بأن تكون التفاهمات، جزءاً من عملية الابتزاز والعملية الانتخابية الاسرائيلية الداخلية.

 


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