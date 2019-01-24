بتوصية من الجيش.. الاحتلال يوافق على إدخال المنحة القطرية لغزة





وأشار إعلام الاحتلال، إلى أن السماح بإدخال الأموال القطرية الى قطاع غزة، جاء بعد توصية من الجيش الإسرائيلي، لافتا إلى أن ذلك ستم خلال الساعات المقبلة.





يشار إلى أن محمد العمادي السفير القطري في الاراضي الفلسطينية، قد وصل إلى قطاع غزة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، عبر معبر بيت حانون/ايرز شمال قطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطنافاد إعلام الاحتلال الإسرائيلي، أنه تقرر اليوم الخميس، السماح بإدخال الدفعة الثالثة من الاموال القطرية إلى قطاع غزة.