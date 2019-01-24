شؤون فلسطينية

هنية يهاتف رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد

هنية يهاتف رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد
رام الله - دنيا الوطن
هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية دولة الرئيس مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي اليوم الخميس.

وعبّر هنية خلال الاتصال عن أهمية العلاقة الثنائية بين ماليزيا وفلسطين عمومًا، وحركة حماس والدولة الماليزية على وجه الخصوص.

وأشاد بالدعم التاريخي الماليزي للقضية الفلسطينية ولقطاع غزة، مستحضرًا الزيارات والوفود الماليزية التي وصلت إلى قطاع غزة لكسر الحصار ودعم الشعب الفلسطيني.

وثمّن هنية موقف ماليزيا الثابت من القدس وحق العودة وحقوق شعبنا، مشيدًا بخطاب دولة رئيس الوزراء السيد مهاتير محمد في الأمم المتحدة والذي يعبّر عن أصالته ومدى التزامه بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وشعبه.

كما أشاد هنية بالموقف الماليزي الأخير بخصوص رفض التطبيع والموقف الشجاع بعدم استقبال الرياضيين الإسرائيليين.

من جانبه أكد دولة رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد حرص بلاده على العلاقة الثنائية مع حركة حماس، مؤكدًا استمرار دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وقول الحق.

واعتبر محمد أن "إسرائيل" دولة مجرمة، مشددًا على أن ماليزيا ستواصل بذل كل ما لديها من طاقة وجهد، إلى حين استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه.

أخبار ذات صلة

ردا على سياسات الاحتلال.. الحية: أكدنا للعمادي رفضنا استقبال الدفعة الثالثة للمنحة القطرية

ردا على سياسات الاحتلال.. الحية: أكدنا للعمادي رفضنا استقبال الدفعة الثالثة للمنحة القطرية

بتوصية من الجيش.. الاحتلال يوافق على إدخال المنحة القطرية لغزة

بتوصية من الجيش.. الاحتلال يوافق على إدخال المنحة القطرية لغزة

منظمة دولية تطالب بالافراج عن مدير الرؤية العالمية المعتقل لدى الاحتلال

منظمة دولية تطالب بالافراج عن مدير الرؤية العالمية المعتقل لدى الاحتلال

منذ الصباح.. الاحتلال ينفذ عشرة عمليات اطلاق نار على الشبان شرقي القطاع

منذ الصباح.. الاحتلال ينفذ عشرة عمليات اطلاق نار على الشبان شرقي القطاع

مصدر أمني إسرائيلي يعلن استدعاء جنود احتياط من سلاح الجو

مصدر أمني إسرائيلي يعلن استدعاء جنود احتياط من سلاح الجو

جمعيات البترول والغاز تُقرر إلغاء تعويم أسعار الغاز بغزة

جمعيات البترول والغاز تُقرر إلغاء تعويم أسعار الغاز بغزة

الأربعاء.. مؤتمر يتحدث عن دور الشباب الفلسطينيين في المشهد السياسي

الأربعاء.. مؤتمر يتحدث عن دور الشباب الفلسطينيين في المشهد السياسي

محامو نادي الأسير يُعلّقون العمل اليوم بمحكمة (عوفر) رفضاً للتضييق عليهم

محامو نادي الأسير يُعلّقون العمل اليوم بمحكمة (عوفر) رفضاً للتضييق عليهم

التعليقات

الدنيا حكايات

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

شؤون فلسطينية

هنية يهاتف رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد

هنية يهاتف رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد

منظمة دولية تطالب بالافراج عن مدير الرؤية العالمية المعتقل لدى الاحتلال

منظمة دولية تطالب بالافراج عن مدير الرؤية العالمية المعتقل لدى الاحتلال

الأربعاء.. مؤتمر يتحدث عن دور الشباب الفلسطينيين في المشهد السياسي

الأربعاء.. مؤتمر يتحدث عن دور الشباب الفلسطينيين في المشهد السياسي

محامو نادي الأسير يُعلّقون العمل اليوم بمحكمة (عوفر) رفضاً للتضييق عليهم

محامو نادي الأسير يُعلّقون العمل اليوم بمحكمة (عوفر) رفضاً للتضييق عليهم

الهباش: اقتحام &#34;قائد شرطة الاحتلال&#34; للمسجد الأقصى صَبٌ للزيت على النار

الهباش: اقتحام "قائد شرطة الاحتلال" للمسجد الأقصى صَبٌ للزيت على النار

مصرع طفل بحادث دهس في بيت لحم

مصرع طفل بحادث دهس في بيت لحم

اجتماع لجنة تنظيم السوق يقرر عمل دراسة ميدانية لتكلفة سعر الخبز

اجتماع لجنة تنظيم السوق يقرر عمل دراسة ميدانية لتكلفة سعر الخبز

علام موسى وكويكا يبحثان تنفيذ مشروع لدعم الحكومة الإلكترونية

علام موسى وكويكا يبحثان تنفيذ مشروع لدعم الحكومة الإلكترونية

منوعات

شاهد: كيف تغيرت ملامح غادة عادل وكريم عبد العزيز خلال 15 عاما؟

شاهد: كيف تغيرت ملامح غادة عادل وكريم عبد العزيز خلال 15 عاما؟

إحساسها كسر حاجز اللغة.. تركيّة تغنّي لـ &#34;إليسا &#34;

إحساسها كسر حاجز اللغة.. تركيّة تغنّي لـ "إليسا "

طلب الزواج من ياسمين صبري.. فنان كويتي يهين إحدى مُتابعاته بألفاظ خارجة

طلب الزواج من ياسمين صبري.. فنان كويتي يهين إحدى مُتابعاته بألفاظ خارجة

إحالة فاشنيستا كويتية للتحقيق.. وثّقت انهيار ابنها ببرودة أعصاب

إحالة فاشنيستا كويتية للتحقيق.. وثّقت انهيار ابنها ببرودة أعصاب

&#34;مجنونة&#34;.. ناهد السباعي تكشف سبب هروبها ليلة زفافها لأول مرة

"مجنونة".. ناهد السباعي تكشف سبب هروبها ليلة زفافها لأول مرة

فيفي عبده بملابس قصيرة وعارية.. والجمهور: &#34;تلوث بصري&#34;

فيفي عبده بملابس قصيرة وعارية.. والجمهور: "تلوث بصري"

زوج آيتن عامر يُحرجها على الهواء.. وترد: &#34;بلاش فضايح&#34;

زوج آيتن عامر يُحرجها على الهواء.. وترد: "بلاش فضايح"

بعد تسريب صورة من زفافها.. ريهام حجاج &#34;للستات الفاضية&#34;: &#34;مافيش راجل بيتسرق&#34;

بعد تسريب صورة من زفافها.. ريهام حجاج "للستات الفاضية": "مافيش راجل بيتسرق"

ورم جديد في يد إليسا.. ومعلومة صادمة عن والدها

ورم جديد في يد إليسا.. ومعلومة صادمة عن والدها

أحدث ظهور لشيري عادل مع زوجها الداعية معز مسعود.. رومانسية بتعليق غريب

أحدث ظهور لشيري عادل مع زوجها الداعية معز مسعود.. رومانسية بتعليق غريب

عربي

خلال زيارته لجناح المملكة.. شيخ الازهر يؤكد على عمق العلاقات السعودية المصرية

خلال زيارته لجناح المملكة.. شيخ الازهر يؤكد على عمق العلاقات السعودية المصرية

أوراق ثبوتية لأرملة القذافي

أوراق ثبوتية لأرملة القذافي

وزير سعودي عن &#34;بن سلمان&#34;: أعاد هيبة الوطن ونشر الاعتدال والوسطية

وزير سعودي عن "بن سلمان": أعاد هيبة الوطن ونشر الاعتدال والوسطية

قطر: لا يُوجد آفاق لحل الأزمة الخليجية وعلينا فتح حوار إيجابي مع إيران

قطر: لا يُوجد آفاق لحل الأزمة الخليجية وعلينا فتح حوار إيجابي مع إيران