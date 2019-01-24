هنية يهاتف رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد

رام الله - دنيا الوطنهاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية دولة الرئيس مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي اليوم الخميس.وعبّر هنية خلال الاتصال عن أهمية العلاقة الثنائية بين ماليزيا وفلسطين عمومًا، وحركة حماس والدولة الماليزية على وجه الخصوص.وأشاد بالدعم التاريخي الماليزي للقضية الفلسطينية ولقطاع غزة، مستحضرًا الزيارات والوفود الماليزية التي وصلت إلى قطاع غزة لكسر الحصار ودعم الشعب الفلسطيني.وثمّن هنية موقف ماليزيا الثابت من القدس وحق العودة وحقوق شعبنا، مشيدًا بخطاب دولة رئيس الوزراء السيد مهاتير محمد في الأمم المتحدة والذي يعبّر عن أصالته ومدى التزامه بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وشعبه.كما أشاد هنية بالموقف الماليزي الأخير بخصوص رفض التطبيع والموقف الشجاع بعدم استقبال الرياضيين الإسرائيليين.من جانبه أكد دولة رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد حرص بلاده على العلاقة الثنائية مع حركة حماس، مؤكدًا استمرار دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وقول الحق.واعتبر محمد أن "إسرائيل" دولة مجرمة، مشددًا على أن ماليزيا ستواصل بذل كل ما لديها من طاقة وجهد، إلى حين استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه.