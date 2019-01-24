منظمة دولية تطالب بالافراج عن مدير الرؤية العالمية المعتقل لدى الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقالت منظمة احرار لحقوق الانسان والتنمية بأنها تتابع بخطورة بالغة ما يتعرض له المهمدس محمد الحلبي مدير مؤسسة الرؤية العالمية بغزة والمعتقل لدى الاحتلال اثناء عمله الانساني.وطالبت المنظمة في بيان صحفي، وصلنا نسخة منه؛ بأن استمرار هذه الاعمال التي تقوم بها سلطة الاحتلال توضح مدى استخفافها بجميع المواثيق والعهود والشرائع التي حفظت أدنى حقوق للفرد في الاعتقال والتوقيف منذ بداية اعتقاله تعسفياً عصر الأربعاء 15 تموز عام 2016.واكدت المنطمة على مطالبها سرعة اطلاق سراح المهندس محمد الحلبي، وذلك لعدم ثبوت اي تهمة قانونية ضده، ووضع المنظمات الحقوقية في صورة وضعه وتوقيفه.الجدير ذكره بأن الحلبي يعمل مدير لمؤسسة الرؤية العالمية بغزة، وقد اعتقل اثناء عمله عند عودته من حاجز بيت حانون - ايرز، دون اتهامات حقيقية.يذكر بأن الحلبي عرض على المحاكم الاسرائلية 107 لان آخرها اليوم الخميس 24/1 وتعتبر محاكمته أطول محكمة يتعرض لها أسير فلسطيني.وكانت في وقت سابق وزارة الخارجية الفلسطينية والمغتربين قد ناشدت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للعمل على إطلاق سراحه.