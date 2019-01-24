شؤون فلسطينية

منظمة دولية تطالب بالافراج عن مدير الرؤية العالمية المعتقل لدى الاحتلال

منظمة دولية تطالب بالافراج عن مدير الرؤية العالمية المعتقل لدى الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قالت منظمة احرار لحقوق الانسان والتنمية بأنها تتابع بخطورة بالغة ما يتعرض له المهمدس محمد الحلبي مدير مؤسسة الرؤية العالمية بغزة والمعتقل لدى الاحتلال اثناء عمله الانساني. 

وطالبت المنظمة في بيان صحفي، وصلنا نسخة منه؛ بأن استمرار هذه الاعمال التي تقوم بها سلطة الاحتلال توضح مدى استخفافها بجميع المواثيق والعهود والشرائع التي حفظت أدنى حقوق للفرد في الاعتقال والتوقيف منذ بداية اعتقاله تعسفياً عصر الأربعاء 15 تموز عام 2016.

واكدت المنطمة على مطالبها سرعة اطلاق سراح المهندس محمد الحلبي، وذلك لعدم ثبوت اي تهمة قانونية ضده، ووضع المنظمات الحقوقية في صورة وضعه وتوقيفه.

الجدير ذكره بأن الحلبي يعمل مدير لمؤسسة الرؤية العالمية بغزة، وقد اعتقل اثناء عمله عند عودته من حاجز بيت حانون - ايرز، دون اتهامات حقيقية.

يذكر بأن الحلبي عرض على المحاكم الاسرائلية  107 لان آخرها اليوم الخميس 24/1  وتعتبر محاكمته  أطول محكمة يتعرض لها أسير فلسطيني.

وكانت في وقت سابق وزارة الخارجية الفلسطينية والمغتربين  قد ناشدت  المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للعمل على إطلاق سراحه.

أخبار ذات صلة

الحية: أكدنا للعمادي رفضنا استقبال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية

الحية: أكدنا للعمادي رفضنا استقبال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية

بتوصية من الجيش.. الاحتلال يوافق على إدخال المنحة القطرية لغزة

بتوصية من الجيش.. الاحتلال يوافق على إدخال المنحة القطرية لغزة

هنية يهاتف رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد

هنية يهاتف رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد

منذ الصباح.. الاحتلال ينفذ عشرة عمليات اطلاق نار على الشبان شرقي القطاع

منذ الصباح.. الاحتلال ينفذ عشرة عمليات اطلاق نار على الشبان شرقي القطاع

مصدر أمني إسرائيلي يعلن استدعاء جنود احتياط من سلاح الجو

مصدر أمني إسرائيلي يعلن استدعاء جنود احتياط من سلاح الجو

جمعيات البترول والغاز تُقرر إلغاء تعويم أسعار الغاز بغزة

جمعيات البترول والغاز تُقرر إلغاء تعويم أسعار الغاز بغزة

الأربعاء.. مؤتمر يتحدث عن دور الشباب الفلسطينيين في المشهد السياسي

الأربعاء.. مؤتمر يتحدث عن دور الشباب الفلسطينيين في المشهد السياسي

محامو نادي الأسير يُعلّقون العمل اليوم بمحكمة (عوفر) رفضاً للتضييق عليهم

محامو نادي الأسير يُعلّقون العمل اليوم بمحكمة (عوفر) رفضاً للتضييق عليهم

التعليقات

الدنيا حكايات

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

شؤون فلسطينية

هنية يهاتف رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد

هنية يهاتف رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد

منظمة دولية تطالب بالافراج عن مدير الرؤية العالمية المعتقل لدى الاحتلال

منظمة دولية تطالب بالافراج عن مدير الرؤية العالمية المعتقل لدى الاحتلال

الأربعاء.. مؤتمر يتحدث عن دور الشباب الفلسطينيين في المشهد السياسي

الأربعاء.. مؤتمر يتحدث عن دور الشباب الفلسطينيين في المشهد السياسي

محامو نادي الأسير يُعلّقون العمل اليوم بمحكمة (عوفر) رفضاً للتضييق عليهم

محامو نادي الأسير يُعلّقون العمل اليوم بمحكمة (عوفر) رفضاً للتضييق عليهم

الهباش: اقتحام &#34;قائد شرطة الاحتلال&#34; للمسجد الأقصى صَبٌ للزيت على النار

الهباش: اقتحام "قائد شرطة الاحتلال" للمسجد الأقصى صَبٌ للزيت على النار

مصرع طفل بحادث دهس في بيت لحم

مصرع طفل بحادث دهس في بيت لحم

اجتماع لجنة تنظيم السوق يقرر عمل دراسة ميدانية لتكلفة سعر الخبز

اجتماع لجنة تنظيم السوق يقرر عمل دراسة ميدانية لتكلفة سعر الخبز

علام موسى وكويكا يبحثان تنفيذ مشروع لدعم الحكومة الإلكترونية

علام موسى وكويكا يبحثان تنفيذ مشروع لدعم الحكومة الإلكترونية

منوعات

شاهد: كيف تغيرت ملامح غادة عادل وكريم عبد العزيز خلال 15 عاما؟

شاهد: كيف تغيرت ملامح غادة عادل وكريم عبد العزيز خلال 15 عاما؟

إحساسها كسر حاجز اللغة.. تركيّة تغنّي لـ &#34;إليسا &#34;

إحساسها كسر حاجز اللغة.. تركيّة تغنّي لـ "إليسا "

طلب الزواج من ياسمين صبري.. فنان كويتي يهين إحدى مُتابعاته بألفاظ خارجة

طلب الزواج من ياسمين صبري.. فنان كويتي يهين إحدى مُتابعاته بألفاظ خارجة

إحالة فاشنيستا كويتية للتحقيق.. وثّقت انهيار ابنها ببرودة أعصاب

إحالة فاشنيستا كويتية للتحقيق.. وثّقت انهيار ابنها ببرودة أعصاب

&#34;مجنونة&#34;.. ناهد السباعي تكشف سبب هروبها ليلة زفافها لأول مرة

"مجنونة".. ناهد السباعي تكشف سبب هروبها ليلة زفافها لأول مرة

فيفي عبده بملابس قصيرة وعارية.. والجمهور: &#34;تلوث بصري&#34;

فيفي عبده بملابس قصيرة وعارية.. والجمهور: "تلوث بصري"

زوج آيتن عامر يُحرجها على الهواء.. وترد: &#34;بلاش فضايح&#34;

زوج آيتن عامر يُحرجها على الهواء.. وترد: "بلاش فضايح"

بعد تسريب صورة من زفافها.. ريهام حجاج &#34;للستات الفاضية&#34;: &#34;مافيش راجل بيتسرق&#34;

بعد تسريب صورة من زفافها.. ريهام حجاج "للستات الفاضية": "مافيش راجل بيتسرق"

ورم جديد في يد إليسا.. ومعلومة صادمة عن والدها

ورم جديد في يد إليسا.. ومعلومة صادمة عن والدها

أحدث ظهور لشيري عادل مع زوجها الداعية معز مسعود.. رومانسية بتعليق غريب

أحدث ظهور لشيري عادل مع زوجها الداعية معز مسعود.. رومانسية بتعليق غريب

عربي

خلال زيارته لجناح المملكة.. شيخ الازهر يؤكد على عمق العلاقات السعودية المصرية

خلال زيارته لجناح المملكة.. شيخ الازهر يؤكد على عمق العلاقات السعودية المصرية

أوراق ثبوتية لأرملة القذافي

أوراق ثبوتية لأرملة القذافي

وزير سعودي عن &#34;بن سلمان&#34;: أعاد هيبة الوطن ونشر الاعتدال والوسطية

وزير سعودي عن "بن سلمان": أعاد هيبة الوطن ونشر الاعتدال والوسطية

قطر: لا يُوجد آفاق لحل الأزمة الخليجية وعلينا فتح حوار إيجابي مع إيران

قطر: لا يُوجد آفاق لحل الأزمة الخليجية وعلينا فتح حوار إيجابي مع إيران