منذ الصباح.. الاحتلال ينفذ عشرة عمليات اطلاق نار على الشبان شرقي القطاع





وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، اثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، في اطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.









رام الله - دنيا الوطننفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي، منذ صباح الخميس، أكثر من 10 عمليات اطلاق نار متفرقة، نحو شبان فلسطينيين، بزعم محاولتهم قطع السياج الفاصل على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.