مصدر أمني إسرائيلي يعلن استدعاء جنود احتياط من سلاح الجو

رام الله - دنيا الوطنقالت مصادر استخبارية إسرائيلية إن الجيش أصدر قراراً باستدعاء محدود لجنود الاحتياط في وحدات سلاح الجو الإسرائيلي، والتي تتولى تشغيل منظومة القبة الحديدية.عملية الاستدعاء جاءت بعد نشر بعض القبب الحديدية، في غوش دان، واسدود وبعض المناطق في جنوب البلاد، خشية من التصعيد مع الفصائل الفلسطينية التي تتهم إسرائيل بالتلكؤ في تنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار التي جرت بوساطة مصرية، قطرية، ودولية.مصدر أمني أفاد لـ "موقع عكا" أن استدعاء بعض جنود الاحتياط في وحدات سلاح الجوي الإسرائيلي جاء ضمن إجراءات احترازية إسرائيلية، خشية التصعيد مع التنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة، وسط الحديث عن رفض حماس لآليات صرف المنحة القطرية، والابتزاز الإسرائيلي في طريقة إدخالها.وتخشى جهات أمنية إسرائيلية من تنفيذ حماس والجهاد الإسلامي في غزة عمليات ضد قوات الجيش المنتشرة على حدود قطاع غزة.وتقديرات أمنية أفادت أيضاً بأن حالة الاحتقان في غزة، واستمرار الحصار، واغلاق معبر رفح، قد يقود إلى انفجار قريب للأوضاع، ما لم تقم إسرائيل بالوفاء بالالتزامات المطلوبة منها، لاستمرار حالة الهدوء في قطاع غزة.