جمعيات البترول والغاز تُقرر إلغاء تعويم أسعار الغاز بغزة







رام الله - دنيا الوطنقررت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز، ومحطات الوقود ومشتقاته في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، إلغاء قرار تعويم أسعار الغاز.وأوضحت الجمعية في بيان لها، أن قرار الإلغاء، سيدخل حيز التنفيذ في مطلع شباط/ فبراير المقبل.وكانت وزارة المالية بغزة، قررت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، تعويم سعر غاز الطهي في قطاع غزة، مطالبةً أصحاب محطات الغاز والموزعين والمستهلكين في غزة، بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية المحددة لبيع الغاز المنزلي.