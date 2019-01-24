شؤون فلسطينية

الأربعاء.. مؤتمر يتحدث عن دور الشباب الفلسطينيين في المشهد السياسي

الأربعاء.. مؤتمر يتحدث عن دور الشباب الفلسطينيين في المشهد السياسي
توضيحية
خاص دنيا الوطن
أعلن أحمد فايق دلول، رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الشبابي في قطاع غزة، والذي يحمل اسم (مؤتمر شباب فلسطين) في نسخته الثانية، عن انعقاد مؤتمر شبابي في نسخته الثانية، يوم الأربعاء المقبل في فندق "المتحف" شمال مدينة غزة.

وأوضح دلول لـ"دنيا الوطن"، أن المؤتمر، يتكون من جلستيْن علميتيْن: الأولى هي جلسة نخبوية، يتحدث فيها نخبة عن رؤيتهم للشباب الفلسطينيين، ورؤيتهم للمنظمات الدولية للشباب، بالإضافة إلى دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز قدرات الشباب، وخاصة السياسية، كذلك مكانة الشباب فصائلياً.

وبين دلول، أن الجلسة الثانية، هي جلسة شبابية بامتياز، واقع الشباب وطموحاتهم وأدوارهم وتطلعاتهم السياسية، ودورهم في المصالحة، وإنهاء الانقسام والمقاطعة الدولية (BDS)، وفي تحريك المشهد السياسي الفلسطيني.

وأشار إلى أن الورقة الأخيرة، ستكون حول رؤية لإدماج الشباب في المشهد السياسي، لافتاً إلى أنه على هامش المؤتمر، سيكون هناك فقرة تكريمية لاختيار أربعة أو خمسة من الشباب الفاعلين سياسياً، تقدموا بمبادرة سياسية، وفازت في المرتبة الأولى، أو من قدموا دراسة بحثية.

وأوضح أن شروط هذا التكريم، أن يكون المتقدمون من الشباب، وأن المبادرة تكون سياسية في الشأن الفلسطيني.

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