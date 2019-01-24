محامو نادي الأسير يُعلّقون العمل اليوم بمحكمة (عوفر) رفضاً للتضييق عليهم

رام الله - دنيا الوطنأعلن محامو نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، عن تعليق عملهم داخل محكمة الاحتلال العسكرية في (عوفر)، وذلك احتجاجاً على تعرضهم لإجراءات تعسفية من قبل حراس إدارة معتقلات الاحتلال، بهدف التضييق عليهم، حيث جرى منعهم من إدخال هواتفهم المحمولة إلى حيز وقاعات المحكمة، الأمر الذي لم يكن قائماً قبل ذلك.وأكد نادي الأسير، أن إجراءات التضييق من قبل إدارة معتقلات الاحتلال على المحامين المدافعين عن الأسرى، قد تصاعدت خلال السنوات القليلة الماضية، سواء خلال أداء عملهم داخل المحاكم أو خلال زيارتهم للأسرى.