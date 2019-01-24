الهباش: اقتحام "قائد شرطة الاحتلال" للمسجد الأقصى صَبٌ للزيت على النار





وأضاف: يجب على المجتمع الدولي، أن يعمل على لجم دولة الاحتلال، ووقف انتهاكاتها بحق المسجد الأقصى قبل فوات الأوان، ومطالباً في نفس الوقت العالمين العربي والإسلامي بمساندة إخوانهم الفلسطينيين والمقدسيين على وجه الخصوص في حماية القدس ومقدساتها، والدفاع عنها أمام المخططات التهويدية التي تنفذها دولة الاحتلال في المدينة.



رام الله - دنيا الوطندان الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، جريمة اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل الإرهابي "يورام هليفي قائد ما يسمى شرطة القدس" في دولة الاحتلال، وبرفقة ما يسمى "المحاربين الإسرائيليين القدامى"، الذين نفذوا جريمة احتلال المدينة المقدسة في العام 1967م من القرن الماضي.وقال الهباش في بيان صحفي: إن دولة الاحتلال تصب الزيت على النار من خلال استمرار جريمة الاقتحامات اليومية بحق الحرم القدسي الشريف بكافة مرافقه وساحاته، محذراً من تزايد وتيرة هذه الاقتحامات في الفترة الأخيرة وقيادتها من قبل مسؤولين ووزراء وقيادات في جيش وشرطة الاحتلال، الأمر الذي يؤكد أن دولة الاحتلال بكافة أذرعها الأمنية والسياسية والقضائية، مشتركة في هذه الجريمة التي تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي، ولإرادة المجتمع الدولي، الذي أكد عبر قرارات عديدة، أن مدينة القدس والحرم القدسي الشريف، هي تراث إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه.وأضاف الهباش: أن هذه الاقتحامات والاعتداءات بحق المسجد الأقصى المبارك، تنذر بما لا يحمد عقباه، وتمهد الطريق إلى حرب دينية لا تُبقي ولا تذر، ولن يسلم من لهيبها أي أحد، لأن الاعتداءات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية في مدينة القدس تمس مشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم، منتشرين في بقاع الأرض، ولن يقبلوا أن تداس كرامتهم عبر تدنيس قبلتهم الأولى، وثالث أقدس بقعة على الأرض في عقيدة المسلمين.