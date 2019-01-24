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مصرع طفل بحادث دهس في بيت لحم

مصرع طفل بحادث دهس في بيت لحم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
لقي الطفل أمير محمد ديرية يبلغ من العمر 6 أعوام مصرعه ظهر اليوم بحادث سير دهس من قبل مركبة في بلدة بيت فجار قضاء محافظة بيت لحم .

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان بلاغا وصل لغرفة عمليات الشرطة بمديرية شرطة محافظة بيت لحم  حول وصول الطفل امير محمد ديرية يبلغ من العمر 6 أعوام لمستشفى بيت جالا الحكومي متوفيا جراء اصابته بحادث سير دهس تعرض له في بلدة بيت فجار وعلى الفور تحرك طواقم خبراء السير بشرطة المرور للمستشفى وموقع الحادث وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث .

وأضاف ارزيقات بانه تم ابلاغ النيابة العامة بالحادث وبوشر بالتحقيق وتم توقيف السائق لحين استكمال الإجراءات القانونية اصولا .

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