اجتماع لجنة تنظيم السوق يقرر عمل دراسة ميدانية لتكلفة سعر الخبز



وبحث المجتمعون في لجنة تنظيم السوق الداخلي، الإجراءات المتبعة في ضبط وتنظيم السوق، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في السوق الفلسطيني، واجراءات محاصرة بعض الظواهر السلبية في الأسواق وعلى رأسها ظاهرة التهريب من أجل تعزيز اقتصادنا وحماية المستهلك وتحقيق العدالة للمنتج للمورد وللتاجر والمستهلك على حد سواء.



وقرر المجتمعون خلال الاجتماع، عمل دراسة جديدية لسعر كيلو الخبز من أجل تحديد سقف سعري جديد لسعر كيلو الخبز في لجميع المحافظات.



وأكد الوحيدي على أهمية تعزيز وتوحيد الجهود المشتركة الرامية إلى توفير سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار مناسبة للمواطن، علاوة على مكافحة تهريب البضائع والخدمات غير الشرعية والمهربة إلى السوق الفلسطيني، انسجاماً مع قرارات الحكومة الفلسطينية.



وأوضح الوحيدي، أن الأمر يتطلب رفع درجة التنسيق المشترك بين كافة طواقم المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والأهلي ذات الصلة بالسوق الفلسطيني واتحاد جمعيات حماية المستهلك.



وناقش المجتمعون محاور خطة الإدارة العامة لحماية المستهلك التي استعرضها مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني المهندس إبراهيم القاضي في ضبط وتنظيم السوق، والمتوقع إنجازه خلال العام الجاري 2019 على جميع الأصعدة الرقابية والتنفيذية والقانونية.



وأوضح في نفس السياق، رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، تلاعب بعض أصحاب المخابز والمحلات التجارية بالأسعار والأوزان وبالمواصفات والجودة للخبز والعديد من البضائع والسلع الغذائية.



وشكر رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، قرار لجنة تنظيم السوق الداخلي، بعمل دراسة سريعة لتحديد سعر تكلفة كيلو الخبز بأسرع وقت.



وطالب الشيوخي بألا تشمل دراسة تكلفة سعر كيلو الخبز على الطحين الإسرائيلي، وألا يتجاوز السقف السعري عن ثلاثة شواكل لسعر كيلو الخبز للمستهلك، مشيراً إلى أن كيلو الخبز في العطاءات الحكومية، يرسي على المتعهدين بـ 2.2- 2.4 لسعر كيلو الخبز، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون من اجل حماية حقوق المستهلك، وخصوصاً في العدالة والجودة وتوفير السلعة والخدمة وفق المواصفات والمقاييس من أجل تحقيق العدالة للمستهلكين، بحسب الأنظمة ووفق قانون حماية المستهلك وقانون سلامة الغذاء والدواء والقوانين ذات العلاقة بحماية الاقتصاد الوطني، وحماية حقوق المواطن والمستهلك.





وأكد الشيوخي في نفس الإطار على أهمية حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز المنتج المحلي وإعطائه الأولوية في التسوق وفي العطاءات والمشاريع مع تعزيز التعاون في محال مكافحة بضائع وخدمات المستوطنات الإسرائيلية ودعم المنتج المحلي.



وتمت مناقشة حماية المستهلك في القطاعات المختلفة منها: الأجهزة الكهربائية والخلوية، وتطبيق المواصفة الفلسطينية وبطاقة التعرفة، والتعريب على جميع السلع، وخصوصاً ما له علاقة بحليب الأطفال والمكملات الغذائية.

وحضر الاجتماع، مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، المهندس إبراهيم القاضي، وجهاز الضابطة الجمركية، ورئيسة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة نابلس، الدكتورة فيحاء البحش، وممثلي وزارات الزراعة، والصحة والاتصالات، إضافة إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس، وأمن المؤسسات وجهاز الأمن الوقائي، وجهاز المخابرات العامة، واتحاد الصناعات الغذائية.