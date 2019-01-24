علام موسى وكويكا يبحثان تنفيذ مشروع لدعم الحكومة الإلكترونية

رام الله - دنيا الوطنتباحث د. علام موسى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع مدير مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي، كويكا جنغتشن تشو، مراحل تنفيذ مشروع لدعم الحوكمة والحكومة الإلكترونية، بحضور طاقم متخصص من المؤسستين، وذلك اليوم في مقر الوزارة برام الله.ويذكر، أن مشروع الحوكمة والحكومة الإلكترونية، هو المشروع الوحيد الذي اختارت تمويله المؤسسة الكورية من فلسطين لهذا العام، وسينفذ على مدى خمس سنوات (2020-2024)، مضيفاً أنه تمت مناقشة احتياجات المشروع، وآليات تنفيذه بما يكفل أفضل النتائج.وأوضح موسى، أن المشروع يهدف إلى تقديم بعض الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وتطوير مركز التعافي من الكوارث، وبناء الحوسبة السحابية الخاصة بالحكومة، وتقديم الاستشارات اللازمة لتشغيل عمل الحكومة الإلكترونية واستراتيجية أمن المعلومات، إضافة إلى بناء القدرات في الحكومة الإلكترونية.واعتبر موسى مشروع الحوكمة، من أهم وأضخم المشاريع التي من شأنها تطوير البنية التحتية الخاصة بقطاع تقنية وأمن المعلومات، بالإضافة إلى توفير خدمات للمواطنين في ظل التسارع الهائل في حجم المحتوى والبيانات، والطلب المتزايد لتوفير بيئة تكنولوجية، تتناسب وحجم التطور العالمي في هذا المجال.هذا وانتهى الاجتماع، بتوقيع اتفاقية مبدئية على التنفيذ، تتضمن أبرز المراحل والخطوط الرئيسة التي تتعلق بالمشروع.