قيادي بحماس ينفي رفض حركته استلام أموال المنحة القطرية من العمادي

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



نفى القيادي في حركة (حماس)، ماهر صبرة، الأنباء التي يجري تداولها، حول إبلاغ حركته السفير القطري محمد العمادي، رفضها استلام المنحة القطرية.







وقال صبرة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن حركته لم تبلغ العمادي برفضها استلام المنحة القطرية، لافتاً إلى أن الفصائل ملتزمة بتفاهمات الهدوء مع الاحتلال الإسرائيلي.







وأضاف صبرة: "رسالة الفصائل للوسطاء وصلت بأنه من غير المقبول المواصلة في تنفيذ التفاهمات، وعملية التقييم مستمرة، والمقاومة قادرة على حصد حقوق الشعب الفلسطيني".







يذكر، أن صحيفة (القدس) قالت: إن قيادة (حماس) أبلغت السفير محمد العمادي، رفضها استلام المنحة القطرية، عبر وزارة المالية التابعة لها في غزة، موضحةً أن الحركة لن تتدخل في قرار صرف المنحة وطريقة توزيعها، بعد أن أصبحت المنحة رهينة لمزاج الاحتلال، وعدم التزامه بتفاهمات الهدوء الأخيرة.



وبحسب الصحيفة، التي نقلت عن مصدر مقرب من حماس، قوله: إن حركة حماس مُستاءة جدًا من التلاعب الإسرائيلي بشأن قضية المنحة القطرية، وتأخير نقلها إلى القطاع منذ أسابيع.



وأشارت الصحيفة، إلى أن قيادة الحركة، أمرت وزارة المالية بغزة بصرف دفعة مالية بنسبة 40% من الأموال المتوفرة من الجباية الداخلية لديها.