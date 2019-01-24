إسرائيل تبعث رسائل تهديد قوية لـ "حماس" و"الجهاد الإسلامي"
رام الله - دنيا الوطن
أرسل مصدر عسكري كبير، وفق (حدشوت 24)، رسالة تهديد قوية إلى حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وجاء وفق المصدر: نُحذر حماس والجهاد الإسلامي من أن أي محاولة لشن هجوم نحو "إسرائيل" سنرد عليه بقوة لم تعهدوها من قبل.
أرسل مصدر عسكري كبير، وفق (حدشوت 24)، رسالة تهديد قوية إلى حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وجاء وفق المصدر: نُحذر حماس والجهاد الإسلامي من أن أي محاولة لشن هجوم نحو "إسرائيل" سنرد عليه بقوة لم تعهدوها من قبل.
وقد استهدف أحد جنود الاحتلال شرق السياج الفاصل مع إراضي الخط الأخضر، شرق قطاع غزة الجمعة الماضي؛ وقامت قوات الاحتلال بشن هجوم على القطاع، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين.
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