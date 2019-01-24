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التربية تُوسع تطبيق "الصف التخصصي الدوار" في المدارس

التربية تُوسع تطبيق "الصف التخصصي الدوار" في المدارس
رام الله - دنيا الوطن
 قرّرت وزارة التربية والتعليم العالي، توسيع تطبيق مفهوم الصف التخصصي الدوار في المدارس تدريجياً، وذلك اعتباراً من بداية الفصل الدراسي الحالي.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لقرار لجنة التربية، واستناداً إلى مجمل القراءات والدراسات الميدانية، التي قامت بها لجان متخصصة، وأثر هذه الخطوة على تطوير وتحسين نوعية التعليم؛ من خلال الاستثمار الأمثل للصفوف التخصصية وتجهيزها، وتشجيع الإبداع والتميز داخل هذه الغرف، التي تعزز مبدأ جعل الطلبة المحور الرئيس في العملية التعليمية التعلمية.

ولفتت التربية إلى أن هذا المفهوم، يعتمد على نظام الغرف الصفية التخصصية؛ بحيث تكون متخصصة بموضوع معين، ومعلم ثابت متخصص، والطالب بدوره، ينتقل في بداية كل حصة إلى غرفة أخرى، ويغادرها مع نهايتها لغرفة صفية أخرى.

وأشارت إلى أن الصف الدوار يهدف لإدارة موارد المدرسة المادية من وسائل وأدوات وأجهزة بفاعلية، تخدم جودة التعليم والتعلم، وتوظيف التكنولوجيا في التعليم، والعمل على بناء شخصية الطالب بشكل متكامل وتعزيز انتمائه للمدرسة، وتوفير بيئة مدرسية صديقة للطفل، وتحفيز المعلم على الإبداع وتوظيف مرافق المدرسة المتاحة لرفع كفايات المعلمين وتحفيزهم لتوظيف التعلم النشط والوسائل التعليمية والتكنولوجية، وتفعيل المشاركة الفعالة في المجتمع المحيط مع المدرسة.

وأوضحت الوزارة، أن من أهم مزايا هذا النظام؛ تعويد الطلبة على النظام والانضباط الذاتي، واحترام الوقت وإدارته، والمتعة بتغيير المكان، والاستفادة الفُضلى من الوسائل المتاحة في الصفوف وفق الحاجة.

أما بالنسبة للمعلمين؛ فيسهم الصف الدوار في تنمية القيادة الفاعلة لديهم، وخلق حالة من التنافس الإيجابي فيما بينهم، وتسهيل العمل ومرونته، كذلك تعزيز أهداف المدرسة في استثمار مرافقها والمحافظة على ممتلكاتها، وتعزيز القيادة التشاركية الداعمة للإدارة المدرسية.

وأشارت إلى أن البناء المدرسي في فلسطين، يستوعب مفهوم الصف التخصصي الدوار، وينسجم مع متطلباته، وعليه فإن التوسيع سيتم بصورة تدريجية في المدارس الجاهزة لهكذا تطور، وصولاً إلى أكبر عدد ممكن من المدارس في فلسطين.

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