مصرع طفل (3 سنوات ) دهساً شمال قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
لقي الطفل إحسان أحمد علي، مصرعه، اليوم الخميس، بعد أن دهسته شاحنة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وقالت الإدارة العامة في شرطة المرور: إن الطفل إحسان أحمد علي (3 سنوات) توفي إثر صدمه من قبل شاحنة من نوع (فولفو) قرب متنزه الشيماء في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
لقي الطفل إحسان أحمد علي، مصرعه، اليوم الخميس، بعد أن دهسته شاحنة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وقالت الإدارة العامة في شرطة المرور: إن الطفل إحسان أحمد علي (3 سنوات) توفي إثر صدمه من قبل شاحنة من نوع (فولفو) قرب متنزه الشيماء في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
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