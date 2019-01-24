مصرع طفل (3 سنوات ) دهساً شمال قطاع غزة

الطفل إحسان أحمد علي،











رام الله - دنيا الوطنلقيمصرعه، اليوم الخميس، بعد أن دهسته شاحنة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.وقالت الإدارة العامة في شرطة المرور: إن الطفل إحسان أحمد علي (3 سنوات) توفي إثر صدمه من قبل شاحنة من نوع (فولفو) قرب متنزه الشيماء في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.