فتح: ما يجري في الأقصى امتهان لكرامة العرب والمسلمين





ودعا إلى سرعة التحرك على كافة المستويات الرسمية والدينية والشعبية، مطالباً الازهر الشريف، ورجال الدين بإعلاء الصوت أمام هذه الجرائم والانتهاكات، التي هي تمهيد لزيارة نتنياهو للأقصى التي ستُفجر الأوضاع تماماً.



وقال القواسمي: إننا نستغرب ونستهجن أيضاً صمت بعض الفصائل، التي نسمع صوتها عالياً، عند تأخير دخول الأموال وتُهدد بإطلاق الصواريخ، والآن أمام الجرائم الإسرائيلية بحق القدس والأقصى يصمتون صمت القبور.



رام الله - دنيا الوطندعت حركة (فتح) جموع الشعب الفلسطيني إلى الرباط في المسجد الأقصى والدفاع عنه، أمام هذه الهجمات والاقتحامات المتتالية، التي كان آخرها صباح اليوم، ممن يُسمى بـ "قائد الشرطة الإسرائيلية)، وبرفقته عدد من المستوطنين الإرهابيين، الذين يعيثون فساداً في مقدساتنا الإسلامية.وتساءل عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامة القواسمي: أين الأمتين العربية والإسلامية من هذه الجرائم بحق أولى القبلتين، وثان المسجدين، وثالث الحرمين الشريفين، مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أوليس للمسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفه عليكم حقوق؟