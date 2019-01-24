الفرا: تم تقديم ورقة للاتحاد الأوروبي بالبنود الرئيسة لاجتماع مندوبي الجامعة العربية



وقال الفرا لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، إنه تم تقديم ورقة للاتحاد الأوروبي، تتضمن البنود الرئيسة للبيان الختامي لهذه القمة، على أن يتم الرد على هذه الورقة من قبل الاتحاد بعد أربعة أيام.



وأوضح الفرا، أنه تمت مطالبة دول الاتحاد الأوروبي، بأن يكون له دور في عملية السلام، وحماية حل الدولتين، وضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها.





وشدد الفرا على أهمية عقد القمة العربية الأوروبية، وهي الأولى من نوعها على مستوى القادة والزعماء، والتي ستعقد في الرابع والعشرين من الشهر المقبل في مصر.

رام الله - دنيا الوطنأكد سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا، أن اجتماع مندوبي الجامعة العربية، وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لدى الاتحاد الأوروبي في القاهرة، بالأمس، ناقش بنود البيان الختامي للقمة العربية الأوروبية على مستوى وزراء الخارجية في الرابع من شباط/ فبراير المقبل ببروكسل.