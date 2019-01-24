بعد فشل المفاوضات.. تحذيرات من تفاقم الأوضاع من جديد بـ (عوفر)



وقال دولة لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الخميس، إن الأسرى قد يبدؤون إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على العقوبات التي فرضتها إدارة السجون على عدد من الغرف في سجن (عوفر) حيث فرضت أحكاماً بالسجن 4 سنوات، إضافة إلى الغرامات المالية، بسبب مواجهة الأسرى لقوات القمع للدفاع عن أنفسهم.



وأضاف دولة، أن إدارة سجن (عوفر) تصر على موقفها رغم حالة التطرف، والقمع الجماعي، حيث أصيب أكثر من 150 أسيراً غالبيتهم أصيبوا برضوض وكسور في الوجه والأقدام خلال اقتحام قوات القمع لسجن (عوفر) بعد احتجاج الأسرى على تفتيشهم.

رام الله - دنيا الوطنحذر عبد الفتاح دولة، عضو اللجنة الإدارية لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، من تفاقم الأوضاع من جديد في سجن (عوفر) بعد فشل المفاوضات بين الأسرى ومصلحة السجون، بسبب إصرار الأخيرة على موقفها المتطرف، بفرض العقوبات على الأسرى.