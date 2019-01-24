عريقات: يجب ألا تُعطى حماس الحق بالفيتو على المشروع الفلسطيني

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات: إنه يجب ألا تُعطى حركة حماس الحق في الفيتو على المشروع الفلسطيني، مضيفاً: "إذا أردنا الاحتفاظ بالمشروع الوطني، والتصدي لصفقة القرن وإسقاطها، فلا بدّ من العودة إلى إرادة الشعب بانتخابات القائمة النسبية مئة في المئة".





وأوضح عريقات، وفق ما أوردت قناة (الميادين)، أن السلطة الفلسطينية، لم ولن تُكلف أي جهة كانت بالتفاوض باسم الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنَّ المفاوضات هي من شأن دولة فلسطين، وأن منظمة التحرير، هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنأعلن عريقات، أنه لم يكلف أي جهة كانت باسم الشعب الفلسطيني، معتبراً أن القضية الفلسطينية، هي قضية عربية إسلامية مسيحية بامتياز.وتابع: "نحن ندرك مصالح الدول العربية وأشقاءنا العرب، خاصة في الأردن وفي مصر، الحدود حدودهم، والأمن أمنهم، والقدس قدسهم واللاجئ لاجئهم، ولكن المفاوضات هي من شأن دولة فلسطين، ومنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني".وأشار عريقات إلى أن "فتح تنزل قائمتها والجبهة الشعبية أيضاً ومن يريد المشاركة فليشارك ومن لا يريد لا يشارك"، مستدركاً: "لكن نشرك ممثلي محافظة أريحا ومحافظة الخليل ومحافظة نابلس ومحافظة القدس وأيضا محافظة غزة وننتخب في الضفة والقدس".