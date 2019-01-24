شؤون فلسطينية

أبو هولي: سيناريوهات إسرائيلية أمريكية مُتعددة لإلغاء تفويض (أونروا)

أبو هولي: سيناريوهات إسرائيلية أمريكية مُتعددة لإلغاء تفويض (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، صباح اليوم، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين عصام عاشور، على آخر المستجدات والتطورات على الساحة الفلسطينية على وجه العموم، وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الوطن والشتات.

وتطرق اللقاء، الذي عقد في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، بحضور مدير مخيمات الوسط في دائرة شؤون اللاجئين محمد عليان، إلى قرار القيادة الفلسطينية، بإجراء الانتخابات التشريعية قبل نهاية العام الجاري، وإلى ملف المصالحة الفلسطينية.

كما وضع أبو هولي السفير المصري في صورة خطورة القرار الإسرائيلي بإغلاق مدارس (أونروا) في القدس نهاية العام الدراسي، والتي تأتي ضمن المخطط الإسرائيلي الأمريكي لإنهاء عمل وكالة الغوث الدولية، والتطبيق العملي لتكريس القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتهويد المدينة وتفريغها من سكانها الأصليين.

وأشاد أبو هولي بالجهود المصرية، ودورها الذي كان حاضراً بقوة، بتمكين (أونروا) من تخطي العجز المالي، الذي أصاب ميزانياتها بعد وقف التمويل الأمريكي، خاصة تحرك وزير الخارجية المصري، الدكتور سامح شكري، لافتاً إلى أن التنسيق المشترك بين فلسطين ومصر مع الدول العربية، كان أحد الأسباب الرئيسية في هذا النجاح في تقليص العجز المالي لـ (أونروا) إلى 20 مليون دولار، راجعاً في الوقت ذاته أيضاً إلى التبرعات العربية السخية، وخاصة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات المتحدة، والكويت، وقطر، التي قدرت مجموعها 261 مليون دولار أمريكي.

وأوضح أبو هولي، أن الحملة المحمومة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد مخيم شعفاط ومؤسسات (أونروا) وترويج الإشاعات حول إغلاق المدراس في القدس، تحمل بعداً سياسياً لتمرير (صفقة القرن) وإنهاء عمل (أونروا) في القدس، لافتاً إلى أنه كان يوم أمس الأول لقاء مع مدير عملياتها في المحافظات الشمالية غوين لويس، مؤكدة على أنها ضد القرار الإسرائيلي بإغلاق مدارسها، وستواصل عملها في مؤسساتها في القدس كالمعتاد، وتجسيداً لهذا الموقف، افتتحت غويت بالأمس مدرسة سلوان الأساسية، تزامناً مع بدء الفصل الدراسي الجديد.

وأشار إلى وجود سيناريوهات إسرائيلية أمريكية لتصفية قضية اللاجئين من خلال التحرك في الأمم المتحدة لتغيير تفويض (أونروا) الممنوح بالقرار 302 وإعادة صياغته التعريفية  أو أن يمرر القرار 302، ويكون التصويت لصالحنا ضعيفاً لافتاً إلى أن دائرة شؤون اللاجئين، وضعت خطة للاستفادة من ترؤس دولة فلسطين لمجموعة 77 + الصين لدعم التفويض الممنوح لـ (أونروا) إلى جانب خطة أخرى لمواجهة الاستهداف الإسرائيلي لها ولمخيمات القدس، خاصة مخيم شعفاط.

وتطرق أبو هولي إلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والظروف الحياتية الصعبة وتفشي البطالة والفقر في أوساطها والتي دفعت بعدد من اللاجئين الشباب للهجرة إلى أوروبا إلى جانب عوامل أخرى، خاصة في قطاع غزة، نتيجة الحصار وضعف سوق العمل.

وشدد أبو هولي خلال اللقاء على عمق العلاقة الأخوية المتينة التي تربط بين الشعبين الفلسطيني والمصري، مؤكداً على أن القيادة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس حريصة على تعزيز التنسيق والتشاور مع جمهورية مصر العربية، بما يصب في خدمة القضية الفلسطينية ومواجهة التحديات والمؤامرات، التي تستهدف قضيتي القدس واللاجئين.

وأعرب السفير المصري عصام عاشور، عن استعداد دولته للتنسيق والتحرك لدعم الموقف الفلسطيني في دعم التجديد لوكالة الغوث الدولية، مؤكداً على أن مصر ستبقى داعمة لنضال وحقوق الشعب الفلسطيني المبدئية في العودة وتقرير مصيره.

وقال: إن انسداد الأفق أمام عملية السلام، ووصول المصالحة إلى طريق مسدود، عقّد المشهد السياسي في المنطقة.

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