الإحصاء يُعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر نوفمبر الماضي

أعلن الإحصاء الفلسطيني، النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وكان كالتالي:



الصادرات السلعية:

انخفضت الصادرات خلال شهر تشرين ثاني من عام 2018 بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 3% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2017، حيث بلغت قيمتها 95.6 مليون دولار أمريكي.



انخفضت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر تشرين ثاني 2018 بنسبة 6% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 84% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تشرين ثاني من عام 2018. بينما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 17% مقارنة مع الشهر السابق حيث بلغت قيمتها 15.3 مليون دولار أمريكي.



الواردات السلعية:



انخفضت الواردات خلال شهر تشرين ثاني من عام 2018 بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 12% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2017، حيث بلغت قيمتها 494.4 مليون دولار أمريكي.



انخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر تشرين ثاني 2018 بنسبة 7% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 56% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تشرين ثاني من عام 2018. بينما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق.



الميزان التجاري للسلع المرصودة:



أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 3% خلال شهر تشرين ثاني 2018 مقارنة مع الشهر السابق، بينما سجل ارتفاعاً بنسبة 14% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2017، حيث بلغ العجز 398.8 مليون دولار أمريكي.



رام الله - دنيا الوطن