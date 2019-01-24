شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تُحذر من تفاقم معاناة الأسرى المرضى والجرحى بمعتقلات الاحتلال

هيئة الأسرى تُحذر من تفاقم معاناة الأسرى المرضى والجرحى بمعتقلات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير صادر عنها صباح الخميس، من تفاقم معاناة الأسرى المرضى والجرحى القابعين في معتقلات الاحتلال، في ظل استمرار الانتهاكات الصحية التي تمارسها إدارات السجون الإسرائيلية بحقهم، والتي تستخدمها كنوع من أنواع العقاب ضدهم من خلال إهمالهم طبياً، وعدم تقديم العلاج الناجع لهم كل حسب مرضه ومعاناته، وبالتالي تركهم تحت مقصلة المماطلة والتسويف لإضعاف إرادتهم وأجسادهم على حد سواء.  

وفي هذا السياق، كشف تقرير هيئة الأسرى عن أبرز الحالات المرضية القابعة في معتقل (الجلبوع)، من بينها حالة الأسير أمجد يحيى (44 عاماً) من مدينة طولكرم، والذي يمر بوضع صحي سيئ للغاية، فهو يشتكي من وجود حصى في الكلى، ومن وجود شظايا في رجله، ومع أجواء الطقس الباردة، تزايدت آلامه، وتكتفي إدارة المعتقل بإعطاءئه إبر مهدئة، رغم أنه بحاجة ماسة لعملية جراحية، بأسرع وقت ممكن.

أما عن الأسير محمد خليل (37 عاماً) سكان قرية المرزعة الغربية قضاء رام الله، فهو يعاني من مشاكل نفسية وعصبية بسبب زجه لفترات طويلة داخل زنازين العزل الانفرادي، وهو بحاجة لعناية فائقة لوضعه الصحي.

في حين لا يزال يعاني الأسير عز الدين عطار (36 عاماً) من مدينة طولكرم، من آلام حادة في الظهر بسبب وجود ديسكات في ظهره، خاصة في الفقرتين L 3 وL 4 منذ العام 2004، حيث أوضح الأسير لمحامية الهيئة عقب زيارتها له في معتقل (مجيدو)، أنه يمشي بصعوبة ولا يستطيع القيام بأي عمل أو نشاط يذكر، ولم يعد يحتمل الأوجاع التي يعاني منها يومياً، وأضاف أن عيادة المعتقل تكتفي بإعطائه الإبر لتسكين وتخدير الأوجاع.  

بينما تتعمد إدارة مركز توقيف (عتصيون) إهمال الأوضاع الصحية للمعتقليّن شاهر طقاطقة (36 عاماً) وإياد طقاطقة (21 عاماً) وكلاهما من بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم، حيث يعاني كلا الأسيرين من آلام شديدة في أرجلهم  نتيجة اصابات سابقة، ونتيجة للبرد الشديد تدهورت حالتهما، لكن إدارة (عتصيون) لم تكترث ولم تقدم لهما أي علاج حقيقي.

كما رصد تقرير الهيئة أيضاً حالتين مرضيتين تقبعان بما يسمى "عيادة معتقل الرملة"، إحداهما حالة الأسير مصطفى دراغمة (24 عاماً) من محافظة طوباس، والذي يعاني منذ الصغر من مشاكل في الكلى فهو لديه ضمور كلوي، ومنذ أن تم اعتقاله ساء وضعه الصحي بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، وأصبح بحاجة للخضوع لجلسات غسيل كلوي بشكل دوري ولمتابعة صحية دائمة لحالته.

وفيما يتعلق بالأسير وليد شرف (26 عاماً) من بلدة أبو ديس شرقي مدينة القدس المحتلة، فهو يشتكي من التهابات حادة في المثانة والأمعاء، ومن أوجاع مزمنة في المفاصل، وقد اُجريت له فحوصات، وتبين وجود إفرازات غير منتظمة للكبد تؤثر سلباً على عمل باقي الأجهزه الحيوية لديه، وهو بانتظار تشخيص حالته الصحية بشكل صحيح، وتلقي العلاج.  

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