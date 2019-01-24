ادعيس يستنكر اختطاف مجموعة من المستعربين لموظف بالأوقاف في طوباس

رام الله - دنيا الوطناستنكر يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ما قامت به مجموعة من المستعربين "الصهاينة" يلبسون الزي الديني والشعبي الفلسطيني، باختطاف الموظف في مديرية أوقاف طوباس عبد القادر سمارة بني عودة، والذي يعمل رئيساً لقسم المساجد في المديرية صباح اليوم الخميس.وقال ادعيس: إن هذا التصرف الجبان، والذي يروع الآمنين في بيوتهم، وأعمالهم يؤكد مرة أخرى على طبيعة هذا الاحتلال الذي نواجهه، فهو احتلال لا يتردد في اقتحام بيوتنا وأماكن عملنا في محاولة منه لكسر إرادة هذا الشعب، الذي سيظل صامداً على أرضه، ويواجه كل سياسات هذا الاحتلال الرامية إلى السيطرة على أرضنا، وسمائنا، وهوائنا، وإنساننا الفلسطيني.وكان ادعيس، قد طالب الأئمة والخطباء في المساجد، بأن تكون خطبتهم يوم غد الجمعة، حول "الوفاء للأسرى" في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها إخواننا الأسرى داخل معتقلات وسجون الاحتلال الإسرائيلي.