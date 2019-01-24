مجدلاني: التدخل الأمريكي في فنزويلا امتداد لسياسة إدارة ترامب

وأكد على التضامن الكامل مع جمهورية فنزويلا البوليفارية والرئيس مادورو، وذلك احتراماً للشرعية الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، متمنين لفنزويلا الازدهار والتقدم في أجواء سلمية، وفي مواجهة الضغوط الأمريكية.



رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني: إن التدخل الأمريكي السافر في شؤون الدول، كما يحدث في جمهورية فنزويلا البوليفارية، هو امتداد لسياسة إدارة ترامب الهادفة لسلب إرادة الشعوب.وتابع مجدلاني، إن مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية عرف دبلوماسي ديمقراطي، وإن محاولة الانقلاب على شرعية الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، أمر مستهجن، في الوقت الذي ينادي العالم أجمع بالحرية والديمقراطية، بينما تمارس إدارة ترامب "العنجهية السياسية".وأضاف مجدلاني، نحن أكثر من يعاني من سياسة إدارة ترامب، التي أثبت للعالم أجمع، أنها لا تراعي حقوق الإنسان ولا الديمقراطية، بل تعمل وكأنها شرطي العالم، الذي يريد فرض الاجندات، والاستيلاء على مقدرات الشعوب، وسلب حريتها.