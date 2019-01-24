أونروا تُعلن حاجتها لـ 1.2 مليار دولار للعام الجاري لمواصلة تقديم خدماتها

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم، عن حاجتها لمبلغ 1.2 مليار دولار العام الجاري لمواصل تقديم خدماتها.وقال الناطق باسم (أونروا) سامي مشعشع لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن المبلغ هو الحد الأدنى الذي يمكننا من القيام بخدماتنا العادية والطارئة في كافة المناطق.وأشار مشعشع، إلى أن مفوض عام (أونروا) بيير كرينبول، سيعلن في مؤتمر دولي، سيعقد نهاية الشهر الجاري في جنيف الميزانية الإجمالية للوكالة، مؤكداً أهمية المؤتمر للوكالة، ودعم ميزانيتها.وأضاف، أن المفوض العام، سيفصل في المؤتمر متطلبات الوكالة للميزانية العادية، ونداء الاستغاثة في سوريا والأراضي الفلسطينية.واعتبر مشعشع، أن المؤتمر سيعطي الدافع للدول المتبرعة والصديقة والقطاع الخاص والدول الإسلامية والعربية؛ لكي تنضم إلينا في الجهد الكبير في خلق ثبات مالي للوكالة.وأشار المتحدث باسم (أونروا)، إلى أن اللاجئ الفلسطيني تعب من دوامة الوضع المالي للوكالة، وتداعياته على الخدمات الرئيسية.وعانت (أونروا) العام الماضي من عجز غير مسبوق في موازنتها المالية بعد تقليص الولايات المتحدة الأمريكية الدعم المالي الذي تقدمه للوكالة بغرض الضغط على الفلسطينيين.وكانت واشنطن تدعم (أونروا) بمبلغ 360 مليون دولار سنوياً، لكنها العام الماضي قدمت فقط مبلغ 60 مليون دولار، ثم قررت وقف التمويل كلياً للعام الجاري.وقال مشعشع، "رغم التحديات الكبيرة العام الماضي ودخول دول عتيدة لإنهاء الوكالة إلا أننا دحضنا المحاولة، وأفشلنا محاولات تجفيف مواردنا المالية، وحصلنا على كافة ما أردنا الحصول عليه وأنتهينا من عجز بلغ 446 مليون دولار".وأضاف، أن "الدعم الكبير سيعطينا دفعة قوية في العام الجاري ليس فقط في إعادة بناء ما دمرته آلة الحرب على سوريا واحتياجات أهلنا في غزة، ولكن بالإبقاء على خدماتنا في القدس والمناطق الأخرى".واعتبر مشعشع، أن "وجود الوكالة في القدس ليس صدقة من أي طرف سواءً أكان إسرائيلياً أو غير إسرائيلي"، مؤكداً مواصلة (أونروا) وجودها، مهما كانت الضغوطات.