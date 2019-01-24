شؤون فلسطينية

أونروا تُعلن حاجتها لـ 1.2 مليار دولار للعام الجاري لمواصلة تقديم خدماتها

أونروا تُعلن حاجتها لـ 1.2 مليار دولار للعام الجاري لمواصلة تقديم خدماتها
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم، عن حاجتها لمبلغ 1.2 مليار دولار العام الجاري لمواصل تقديم خدماتها.

وقال الناطق باسم (أونروا) سامي مشعشع لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن المبلغ هو الحد الأدنى الذي يمكننا من القيام بخدماتنا العادية والطارئة في كافة المناطق.

وأشار مشعشع، إلى أن مفوض عام (أونروا) بيير كرينبول، سيعلن في مؤتمر دولي، سيعقد نهاية الشهر الجاري في جنيف الميزانية الإجمالية للوكالة، مؤكداً أهمية المؤتمر للوكالة، ودعم ميزانيتها.

وأضاف، أن المفوض العام، سيفصل في المؤتمر متطلبات الوكالة للميزانية العادية، ونداء الاستغاثة في سوريا والأراضي الفلسطينية.

واعتبر مشعشع، أن المؤتمر سيعطي الدافع للدول المتبرعة والصديقة والقطاع الخاص والدول الإسلامية والعربية؛ لكي تنضم إلينا في الجهد الكبير في خلق ثبات مالي للوكالة.

وأشار المتحدث باسم (أونروا)، إلى أن اللاجئ الفلسطيني تعب من دوامة الوضع المالي للوكالة، وتداعياته على الخدمات الرئيسية.

وعانت (أونروا) العام الماضي من عجز غير مسبوق في موازنتها المالية بعد تقليص الولايات المتحدة الأمريكية الدعم المالي الذي تقدمه للوكالة بغرض الضغط على الفلسطينيين.

وكانت واشنطن تدعم (أونروا) بمبلغ 360 مليون دولار سنوياً، لكنها العام الماضي قدمت فقط مبلغ 60 مليون دولار، ثم قررت وقف التمويل كلياً للعام الجاري.

وقال مشعشع، "رغم التحديات الكبيرة العام الماضي ودخول دول عتيدة لإنهاء الوكالة إلا أننا دحضنا المحاولة، وأفشلنا محاولات تجفيف مواردنا المالية، وحصلنا على كافة ما أردنا الحصول عليه وأنتهينا من عجز بلغ 446 مليون دولار".

وأضاف، أن "الدعم الكبير سيعطينا دفعة قوية في العام الجاري ليس فقط في إعادة بناء ما دمرته آلة الحرب على سوريا واحتياجات أهلنا في غزة، ولكن بالإبقاء على خدماتنا في القدس والمناطق الأخرى".

واعتبر مشعشع، أن "وجود الوكالة في القدس ليس صدقة من أي طرف سواءً أكان إسرائيلياً أو غير إسرائيلي"، مؤكداً مواصلة (أونروا) وجودها، مهما كانت الضغوطات.

أخبار ذات صلة

بعد فشل المفاوضات.. تحذيرات من تفاقم الأوضاع من جديد بـ (عوفر)

بعد فشل المفاوضات.. تحذيرات من تفاقم الأوضاع من جديد بـ (عوفر)

الخارجية: تفشي عقلية الاحتلال والعنصرية يُقصي السلام عن سباق الانتخابات الإسرائيلية

الخارجية: تفشي عقلية الاحتلال والعنصرية يُقصي السلام عن سباق الانتخابات الإسرائيلية

عريقات: يجب ألا تُعطى حماس الحق بالفيتو على المشروع الفلسطيني

عريقات: يجب ألا تُعطى حماس الحق بالفيتو على المشروع الفلسطيني

أبو هولي: سيناريوهات إسرائيلية أمريكية مُتعددة لإلغاء تفويض (أونروا)

أبو هولي: سيناريوهات إسرائيلية أمريكية مُتعددة لإلغاء تفويض (أونروا)

الأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف لمُدان بتهمة بالقتل

الأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف لمُدان بتهمة بالقتل

الإحصاء يُعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر نوفمبر الماضي

الإحصاء يُعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر نوفمبر الماضي

هيئة الأسرى تُحذر من تفاقم معاناة الأسرى المرضى والجرحى بمعتقلات الاحتلال

هيئة الأسرى تُحذر من تفاقم معاناة الأسرى المرضى والجرحى بمعتقلات الاحتلال

مؤسسات رام الله والبيرة تُطالب بإلغاء قرار حبس رئيسيهما.. وبلدية نابلس تُعلق الدوام

مؤسسات رام الله والبيرة تُطالب بإلغاء قرار حبس رئيسيهما.. وبلدية نابلس تُعلق الدوام

التعليقات

الدنيا حكايات

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

شؤون فلسطينية

الخارجية: تفشي عقلية الاحتلال والعنصرية يُقصي السلام عن سباق الانتخابات الإسرائيلية

الخارجية: تفشي عقلية الاحتلال والعنصرية يُقصي السلام عن سباق الانتخابات الإسرائيلية

أبو هولي: سيناريوهات إسرائيلية أمريكية مُتعددة لإلغاء تفويض (أونروا)

أبو هولي: سيناريوهات إسرائيلية أمريكية مُتعددة لإلغاء تفويض (أونروا)

الأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف لمُدان بتهمة بالقتل

الأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف لمُدان بتهمة بالقتل

الإحصاء يُعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر نوفمبر الماضي

الإحصاء يُعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر نوفمبر الماضي

ادعيس يستنكر اختطاف مجموعة من المستعربين لموظف بالأوقاف في طوباس

ادعيس يستنكر اختطاف مجموعة من المستعربين لموظف بالأوقاف في طوباس

مجدلاني: التدخل الأمريكي في فنزويلا امتداد لسياسة إدارة ترامب

مجدلاني: التدخل الأمريكي في فنزويلا امتداد لسياسة إدارة ترامب

الأشغال الشاقة 5 سنوات لمُدان بقضية هتك عرض

الأشغال الشاقة 5 سنوات لمُدان بقضية هتك عرض

الاحتلال يقتحم بلدة عجة وينصب حواجز جنوب جنين

الاحتلال يقتحم بلدة عجة وينصب حواجز جنوب جنين

منوعات

&#34;مجنونة&#34;.. ناهد السباعي تكشف سبب هروبها ليلة زفافها لأول مرة

"مجنونة".. ناهد السباعي تكشف سبب هروبها ليلة زفافها لأول مرة

فيفي عبده بملابس قصيرة وعارية.. والجمهور: &#34;تلوث بصري&#34;

فيفي عبده بملابس قصيرة وعارية.. والجمهور: "تلوث بصري"

زوج آيتن عامر يُحرجها على الهواء.. وترد: &#34;بلاش فضايح&#34;

زوج آيتن عامر يُحرجها على الهواء.. وترد: "بلاش فضايح"

بعد تسريب صورة من زفافها.. ريهام حجاج &#34;للستات الفاضية&#34;: &#34;مافيش راجل بيتسرق&#34;

بعد تسريب صورة من زفافها.. ريهام حجاج "للستات الفاضية": "مافيش راجل بيتسرق"

ورم جديد في يد إليسا.. ومعلومة صادمة عن والدها

ورم جديد في يد إليسا.. ومعلومة صادمة عن والدها

أحدث ظهور لشيري عادل مع زوجها الداعية معز مسعود.. رومانسية بتعليق غريب

أحدث ظهور لشيري عادل مع زوجها الداعية معز مسعود.. رومانسية بتعليق غريب

كيف ستكون عودة &#34;أبو غالب&#34; إلى &#34;باب الحارة&#34;؟

كيف ستكون عودة "أبو غالب" إلى "باب الحارة"؟

ممثلة مكسيكية تثير الجدل لشبهها الواضح بشيرين عبد الوهاب

ممثلة مكسيكية تثير الجدل لشبهها الواضح بشيرين عبد الوهاب

50 ألف دولار تُعرض مريم حسين للسخرية بعدما كشف التلفزيون الأردني حقيقة ادعائها

50 ألف دولار تُعرض مريم حسين للسخرية بعدما كشف التلفزيون الأردني حقيقة ادعائها

بعد اتهامها بالتحريض على الفجور.. مذيع مصري يتغزل بالراقصة جوهرة: &#34;اكيد بابا وماما حلوين&#34;

بعد اتهامها بالتحريض على الفجور.. مذيع مصري يتغزل بالراقصة جوهرة: "اكيد بابا وماما حلوين"

عربي

خلال زيارته لجناح المملكة.. شيخ الازهر يؤكد على عمق العلاقات السعودية المصرية

خلال زيارته لجناح المملكة.. شيخ الازهر يؤكد على عمق العلاقات السعودية المصرية

أوراق ثبوتية لأرملة القذافي

أوراق ثبوتية لأرملة القذافي

وزير سعودي عن &#34;بن سلمان&#34;: أعاد هيبة الوطن ونشر الاعتدال والوسطية

وزير سعودي عن "بن سلمان": أعاد هيبة الوطن ونشر الاعتدال والوسطية

قطر: لا يُوجد آفاق لحل الأزمة الخليجية وعلينا فتح حوار إيجابي مع إيران

قطر: لا يُوجد آفاق لحل الأزمة الخليجية وعلينا فتح حوار إيجابي مع إيران