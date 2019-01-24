الأشغال الشاقة 5 سنوات لمُدان بقضية هتك عرض

رام الله - دنيا الوطنأدانت محكمة الجنايات الكبرى، المنعقدة في بيت لحم برئاسة القاضي ياسمين جراد، وعضوية القاضي جمال شديد، والقاضي أحمد الحجوج، واستناداً إلى البينات والمرافعات، التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (ع، ف) بتهمة هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة 5 سنوات.وجاء الحكم في القضية، بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة، ممثلة برئيس النيابة العامة، رشاد الهوارين.