الاحتلال يقتحم بلدة عجة وينصب حواجز جنوب جنين

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدة عجة جنوب جنين، ونصبت حواجز على شارع جنين- نابلس، ومحيط بلدتي سيلة الظهر وجبع.وذكرت مصادر محلية، أن قوة الاحتلال، داهمت عجة، وشنت حملة تمشيط واسعة، خاصة في محيط مسجد البلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.