الاحتلال يقتحم بلدة عجة وينصب حواجز جنوب جنين
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدة عجة جنوب جنين، ونصبت حواجز على شارع جنين- نابلس، ومحيط بلدتي سيلة الظهر وجبع.
وذكرت مصادر محلية، أن قوة الاحتلال، داهمت عجة، وشنت حملة تمشيط واسعة، خاصة في محيط مسجد البلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدة عجة جنوب جنين، ونصبت حواجز على شارع جنين- نابلس، ومحيط بلدتي سيلة الظهر وجبع.
وذكرت مصادر محلية، أن قوة الاحتلال، داهمت عجة، وشنت حملة تمشيط واسعة، خاصة في محيط مسجد البلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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