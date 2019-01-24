شؤون فلسطينية

الأوقاف تنتهي من استئجار سكن الحجاج للموسم الحالي

الأوقاف تنتهي من استئجار سكن الحجاج للموسم الحالي
رام الله - دنيا الوطن
اعلن يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، أن الوزارة قد انتهت من استئجار سكن الحجاج للموسم القادم 1440هـ /2019م في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال ادعيس: إن لجنة استئجار سكن الحجاج لهذا العام، والتي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء، برئاسة وكيل الوزارة حسام أبو الرب، وعضوية وفد الوزارة، زياد الرجوب، وسليم الأشقر، ولقمان الحلو، بالإضافة إلى ممثلي وزارات المالية/ اللوازم العامة والسياحة والآثار، وديوان الرقابة المالية والإدارية، قامت بإنجاز المهمة الموكلة لها، وذلك باستئجار السكن المناسب لحجاج دولة فلسطين / المحافظات الشمالية لهذا الموسم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

بدوره، قال أبو الرب: إن اللجنة قد عملت خلال الأيام الماضية على البحث عن فنادق بمستوى ممتاز، توفر الراحة والأمان للحجاج، وتوفر عليهم مشقة التعب، والبعد عن الحرم.

وأكد أنه تم استئجار فنادق مصنفة خمس نجوم في المدينة المنورة، تقع على بلاط الحرم النبوي الشريف، مع توفير وجبة إفطار لكافة الحجاج طوال فترة إقامتهم، وكذلك استئجار فنادق حديثة في مكة المكرمة لا يتجاوز بعدها عن الحرم المكي الشريف 1 كم، وبعضها لا يتجاوز 600 متر، وبها كافة الخدمات التي يحتاجها الحاج، وتقع في مناطق حيوية، ويتوفر حولها وبمحيطها كافة الخدمات التي تلزم الحاج من أكل وشرب ولبس، بالإضافة إلى أنها تبعد عن مناطق الجسور والتقاطعات الخطرة، حفاظاً على سلامة وأمن الحاج.

وأضاف أبو الرب، أنه وبتوجيهات، وحرص القيادة على راحة الحجاج، فقد تم العمل على توفير خدمة الإفطار في فنادق مكة المكرمة لأول مرة، وذلك من خلال التعاقد على توفير إفطار يومي للحجاج (بوفيه مفتوح) حتى يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، وذلك تسهيلاً على حجاج بيت الله الحرام، وهي المرة الأولى التي تتوفر بها هذه الخدمة لحجاجنا في مكة المكرمة.

بدوره، أكد الأشقر، على أن الوزارة، حرصت هذا الموسم على البدء في العمل على تحضيرات موسم الحج مبكراً، حيث قام الوزير بتوقيع بروتوكول الحج مع نظيره السعودي في كانول الأول/ ديسمبر، واليوم يتم إنجاز استئجار السكن.

وسيتم- إن شاء الله- خلال الشهر المقبل إنجاز استئجار الحافلات لاسيما أن الوزارة، قد أنهت أيضا عملية تسجيل الحجاج في شهر كانون الثاني/ يناير، وبرنامج العمل سيتم حتى إعلان الأسماء وتحديد التكلفة لهذا الموسم، بناء على العطاءات والرسوم المقررة من الجهات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية.

وشارك في عملية الاستئجار، بالإضافة إلى لجنة الاستئجار من وزارة الأوقاف، محمد ربيع، مدير عام اللوازم بوزارة المالية وعلي حمد، ممثل وزارة السياحة والآثار، وعاصم شواهنة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية.  

أخبار ذات صلة

الأشغال الشاقة 5 سنوات لمُدان بقضية هتك عرض

الأشغال الشاقة 5 سنوات لمُدان بقضية هتك عرض

الاحتلال يقتحم بلدة عجة وينصب حواجز جنوب جنين

الاحتلال يقتحم بلدة عجة وينصب حواجز جنوب جنين

مجدلاني: حجز أرض الرئيس &#34;عرفات&#34; حجج واهية لمواصلة سرقة الأراضي الفلسطينية

مجدلاني: حجز أرض الرئيس "عرفات" حجج واهية لمواصلة سرقة الأراضي الفلسطينية

الشرطة الإسرائيلية تعثر على دليل يُدين المستوطن المتهم بقتل الشهيدة الرابي

الشرطة الإسرائيلية تعثر على دليل يُدين المستوطن المتهم بقتل الشهيدة الرابي

فتح تدعو لأوسع مشاركة في المظاهرات المنددة بالاعتداء على الأسرى

فتح تدعو لأوسع مشاركة في المظاهرات المنددة بالاعتداء على الأسرى

شاهد: كيف احتفل طلاب قسم الهندسة في الأزهر بانتهاء الفصل الدراسي

شاهد: كيف احتفل طلاب قسم الهندسة في الأزهر بانتهاء الفصل الدراسي

قوات الاحتلال تعتقل 12 مواطناً من محافظات الضفة

قوات الاحتلال تعتقل 12 مواطناً من محافظات الضفة

&#34;أصدقاء الشرطة&#34; مبادرة للحد من حوادث السير

"أصدقاء الشرطة" مبادرة للحد من حوادث السير

التعليقات

الدنيا حكايات

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

شؤون فلسطينية

الأشغال الشاقة 5 سنوات لمُدان بقضية هتك عرض

الأشغال الشاقة 5 سنوات لمُدان بقضية هتك عرض

الاحتلال يقتحم بلدة عجة وينصب حواجز جنوب جنين

الاحتلال يقتحم بلدة عجة وينصب حواجز جنوب جنين

مجدلاني: حجز أرض الرئيس &#34;عرفات&#34; حجج واهية لمواصلة سرقة الأراضي الفلسطينية

مجدلاني: حجز أرض الرئيس "عرفات" حجج واهية لمواصلة سرقة الأراضي الفلسطينية

فتح تدعو لأوسع مشاركة في المظاهرات المنددة بالاعتداء على الأسرى

فتح تدعو لأوسع مشاركة في المظاهرات المنددة بالاعتداء على الأسرى

قوات الاحتلال تعتقل 12 مواطناً من محافظات الضفة

قوات الاحتلال تعتقل 12 مواطناً من محافظات الضفة

&#34;أصدقاء الشرطة&#34; مبادرة للحد من حوادث السير

"أصدقاء الشرطة" مبادرة للحد من حوادث السير

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

منوعات

زوج آيتن عامر يُحرجها على الهواء.. وترد: &#34;بلاش فضايح&#34;

زوج آيتن عامر يُحرجها على الهواء.. وترد: "بلاش فضايح"

بعد تسريب صورة من زفافها.. ريهام حجاج &#34;للستات الفاضية&#34;: &#34;مافيش راجل بيتسرق&#34;

بعد تسريب صورة من زفافها.. ريهام حجاج "للستات الفاضية": "مافيش راجل بيتسرق"

ورم جديد في يد إليسا.. ومعلومة صادمة عن والدها

ورم جديد في يد إليسا.. ومعلومة صادمة عن والدها

أحدث ظهور لشيري عادل مع زوجها الداعية معز مسعود.. رومانسية بتعليق غريب

أحدث ظهور لشيري عادل مع زوجها الداعية معز مسعود.. رومانسية بتعليق غريب

كيف ستكون عودة &#34;أبو غالب&#34; إلى &#34;باب الحارة&#34;؟

كيف ستكون عودة "أبو غالب" إلى "باب الحارة"؟

ممثلة مكسيكية تثير الجدل لشبهها الواضح بشيرين عبد الوهاب

ممثلة مكسيكية تثير الجدل لشبهها الواضح بشيرين عبد الوهاب

50 ألف دولار تُعرض مريم حسين للسخرية بعدما كشف التلفزيون الأردني حقيقة ادعائها

50 ألف دولار تُعرض مريم حسين للسخرية بعدما كشف التلفزيون الأردني حقيقة ادعائها

بعد اتهامها بالتحريض على الفجور.. مذيع مصري يتغزل بالراقصة جوهرة: &#34;اكيد بابا وماما حلوين&#34;

بعد اتهامها بالتحريض على الفجور.. مذيع مصري يتغزل بالراقصة جوهرة: "اكيد بابا وماما حلوين"

هل لجأ تامر حسني إلى الحُقن ليظهر بهذه البُنية المفتولة؟

هل لجأ تامر حسني إلى الحُقن ليظهر بهذه البُنية المفتولة؟

بعضهن ستميزها وأخريات ستضطر للبحث عبر &#34;جوجل&#34;.. شاهد الفنانات قبل الماكياج وبعده

بعضهن ستميزها وأخريات ستضطر للبحث عبر "جوجل".. شاهد الفنانات قبل الماكياج وبعده

عربي

خلال زيارته لجناح المملكة.. شيخ الازهر يؤكد على عمق العلاقات السعودية المصرية

خلال زيارته لجناح المملكة.. شيخ الازهر يؤكد على عمق العلاقات السعودية المصرية

أوراق ثبوتية لأرملة القذافي

أوراق ثبوتية لأرملة القذافي

وزير سعودي عن &#34;بن سلمان&#34;: أعاد هيبة الوطن ونشر الاعتدال والوسطية

وزير سعودي عن "بن سلمان": أعاد هيبة الوطن ونشر الاعتدال والوسطية

قطر: لا يُوجد آفاق لحل الأزمة الخليجية وعلينا فتح حوار إيجابي مع إيران

قطر: لا يُوجد آفاق لحل الأزمة الخليجية وعلينا فتح حوار إيجابي مع إيران