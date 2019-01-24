الأوقاف تنتهي من استئجار سكن الحجاج للموسم الحالي





وأكد أنه تم استئجار فنادق مصنفة خمس نجوم في المدينة المنورة، تقع على بلاط الحرم النبوي الشريف، مع توفير وجبة إفطار لكافة الحجاج طوال فترة إقامتهم، وكذلك استئجار فنادق حديثة في مكة المكرمة لا يتجاوز بعدها عن الحرم المكي الشريف 1 كم، وبعضها لا يتجاوز 600 متر، وبها كافة الخدمات التي يحتاجها الحاج، وتقع في مناطق حيوية، ويتوفر حولها وبمحيطها كافة الخدمات التي تلزم الحاج من أكل وشرب ولبس، بالإضافة إلى أنها تبعد عن مناطق الجسور والتقاطعات الخطرة، حفاظاً على سلامة وأمن الحاج.



وأضاف أبو الرب، أنه وبتوجيهات، وحرص القيادة على راحة الحجاج، فقد تم العمل على توفير خدمة الإفطار في فنادق مكة المكرمة لأول مرة، وذلك من خلال التعاقد على توفير إفطار يومي للحجاج (بوفيه مفتوح) حتى يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، وذلك تسهيلاً على حجاج بيت الله الحرام، وهي المرة الأولى التي تتوفر بها هذه الخدمة لحجاجنا في مكة المكرمة.



بدوره، أكد الأشقر، على أن الوزارة، حرصت هذا الموسم على البدء في العمل على تحضيرات موسم الحج مبكراً، حيث قام الوزير بتوقيع بروتوكول الحج مع نظيره السعودي في كانول الأول/ ديسمبر، واليوم يتم إنجاز استئجار السكن.





وسيتم- إن شاء الله- خلال الشهر المقبل إنجاز استئجار الحافلات لاسيما أن الوزارة، قد أنهت أيضا عملية تسجيل الحجاج في شهر كانون الثاني/ يناير، وبرنامج العمل سيتم حتى إعلان الأسماء وتحديد التكلفة لهذا الموسم، بناء على العطاءات والرسوم المقررة من الجهات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية.



وشارك في عملية الاستئجار، بالإضافة إلى لجنة الاستئجار من وزارة الأوقاف، محمد ربيع، مدير عام اللوازم بوزارة المالية وعلي حمد، ممثل وزارة السياحة والآثار، وعاصم شواهنة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية.

رام الله - دنيا الوطناعلن يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، أن الوزارة قد انتهت من استئجار سكن الحجاج للموسم القادم 1440هـ /2019م في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.وقال ادعيس: إن لجنة استئجار سكن الحجاج لهذا العام، والتي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء، برئاسة وكيل الوزارة حسام أبو الرب، وعضوية وفد الوزارة، زياد الرجوب، وسليم الأشقر، ولقمان الحلو، بالإضافة إلى ممثلي وزارات المالية/ اللوازم العامة والسياحة والآثار، وديوان الرقابة المالية والإدارية، قامت بإنجاز المهمة الموكلة لها، وذلك باستئجار السكن المناسب لحجاج دولة فلسطين / المحافظات الشمالية لهذا الموسم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.بدوره، قال أبو الرب: إن اللجنة قد عملت خلال الأيام الماضية على البحث عن فنادق بمستوى ممتاز، توفر الراحة والأمان للحجاج، وتوفر عليهم مشقة التعب، والبعد عن الحرم.