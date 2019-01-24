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خلال زيارته لجناح المملكة.. شيخ الازهر يؤكد على عمق العلاقات السعودية المصرية

خلال زيارته لجناح المملكة.. شيخ الازهر يؤكد على عمق العلاقات السعودية المصرية
رام الله - دنيا الوطن
زار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر جناح المملكة  المشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته "اليوبيل الفضي" بمناسبة مرور 50 عاماً على انشاؤه أمس" الأربعاء" حيث أبدى إعجابه الشديد بالمعروضات من الكتب المتوفرة بالأجنحة، مشيدا بالأعمال التي تنمى المهارات والأخلاقيات لدى الشباب، معرباً عن سعادته، قائلا: "إن مشاركة المملكة" في المعرض أشعرنا بالسعادة الكبير، وإضافة لمعرض القاهرة للكتاب، مشيراً إلى ان مشاركة المملكة في هذا المحفل الثقافي الكبير يعكس عمق العلاقات التي تسم بالقوة والصلابة بين
المملكة ومصر ،متمنياً للبلدين المزيد من الازدهار والاستقرار، كما قام ممثلو الجناح بإهداء شيخ الأزهر مجموعة من المؤلفات ترحيباً به، معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة.

ومن جانبه اعرب الملحق الثقاف الدكتور خالد بن عبد الله النامى عن سعادته لزيارة شيخ الازهر لجناح المملكة مؤكدا على اهمية الزيارة لافتا في الوقت نفسه ان الازهر الشريف كان ومازال وسيظل نبراسا للإسلام بمفهومة الصحيح ونشره في كل بقاع الارض، واصطحب الدكتور "النامي" شيخ الازهر في جولة لعدد من اروقة الجناح المشاركة بالمعرض، وتفقد فضيلته عدد من دور النشر السعودية واضطلع على احدث الإصدارات، مشيداً بحسن والتنظيم داخل الجناح.

كما قام المشرف على جناح مشروع "السلام عليك أيها النبي" بشرح تفصيلي لمجسم مكة المكرمة أيام رحلة النبي، ومجسم تقريبي لطريق الهجرة النبوية، وأعرب الإمام الأكبر عن سعادته بوجود "ركن السيرة النبوية" الذي يعد إحدى مبادرات مشروع السلام عليك أيها النبي، والذي يقدم تعريفا شاملا بالنبي صلي الله عليه وسلم وبالإسلام والمسلمين، ضمن الجناح السعودي في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، وأشادوا بتميزه.

وشدد الدكتور النامى عن تقديره للدور المهم والعالمي الذي يقوم به الأزهر الشريف وشيخه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لتعزيز قيم السلام والحوار والتعايش في العالم، وإبراز سماحة الإسلام ووسطيته، مشيداً بدعم الأزهر الشريف، للحملة التي تستهدف توزيع مليار نسخة من كتاب "السيرة النبوية في دقائق" لتعريف العالم بسيرة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، بعشر لغات مختلفة.

وفى ختام جولته داخل الجناح السعودى ،اهدى الملحق الثقافي الدكتور النامى هدية تذكارية لشيخ الازهر.




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