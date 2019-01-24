شؤون فلسطينية

الشرطة الإسرائيلية تعثر على دليل يُدين المستوطن المتهم بقتل الشهيدة الرابي

الشرطة الإسرائيلية تعثر على دليل يُدين المستوطن المتهم بقتل الشهيدة الرابي
الشهيدة عائشة الرابي
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن أنه تم العثور على عينات من الحمض النووي للمستوطن المتهم بقتل عائشة الرابي على الحجر، الذي  قذفه على سيارة عائشة الرابي، وأدى إلى استشهادها منذ شهر ونصف.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في تقرير مفصل نشرته حول المتهمين من أعضاء الإرهاب اليهودي من المدرسة الدينية في منطقة (أرئيل)، إنه بيد الشرطة الإسرائيلية أدلة مركزية ضد المتهم الرئيسي في القضية، وهو أحد أعضاء الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية، وطالبت الشرطة بتمديد اعتقاله.

وكانت الشرطة الإسرائيلية، أوقفت أحد المتهمين، ووجهت له تهمة قتل المواطنة الفلسطينية عائشة الرابي، قرب حاجز زعترة جنوب نابلس، فيما لم يتحدث المتهم إلى فريق التحقيق وظل صامتاً، وكانت المحكمة العليا، مددت اعتقاله منذ عدة أسابيع بتهمة قتل عائشة الرابي.

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