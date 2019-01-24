13 قتيلًا في تظاهرات بفنزويلا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت منظمة غير حكومية، معنية بحقوق الإنسان، أن 13 شخصاً قتلوا خلال يومين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في فنزويلا.وفق ما نقلت وكالة (فرانس برس)، فقد قال المرصد الفنزويلي للنزاعات الاجتماعية المعارض للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: إن هؤلاء القتلى، الذين قضوا بغالبيتهم بسلاح ناري، سقطوا في العاصمة كاراكاس، ومناطق أخرى من البلاد.وخرج الآلاف في شوارع فنزويلا تأييدا لإعلان المعارضة بأن حكم الرئيس بات غير شرعي، فيما تمسك نيكولاس مادورو بالسلطة أمام حشد من مؤيديه في العاصمة كاركاس.يشار إلى أن فنزويلا في أزمة سياسية منذ أيار/ مايو الماضي بعد إعادة انتخاب مادورو في عملية قاطعتها المعارضة، في حين رفضت منظمة الدول الأميركية الاعتراف بشرعية حكومته، ودعت إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة "مع كل الضمانات الضرورية لعملية حرة وعادلة وشفافة وشرعية".