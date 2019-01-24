وزير سعودي عن "بن سلمان": أعاد هيبة الوطن ونشر الاعتدال والوسطية

رام الله - دنيا الوطنتداول ناشطون سعوديون، على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلاً مصوراً لوزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، في أحد زياراته الخاصة، وهو يكيل المديح لولي العهد محمد بن سلمان.وفي حديثه، الذي يظهر أنه جاء في إطار زيارة خاصة لا يُعلم مكانها وزمانها، يتحدث آل الشيخ، عما قال إنها إنجازات لابن سلمان منذ تسلمه منصبه، ويقول: "الأمير محمد بن سلمان كله خير، يعمل ليلاً ونهاراً لأجل تنمية هذا الوطن وحفظ أمنه واستقراره".وأضاف أنه "أعاد هيبة الوطن، ونشر الاعتدال والوسطية، وحارب الإرهاب فعلياً، وليس في الإعلام، وقام بالإصلاحات التي رآها الجميع، والناس عنده سواسية".وختم حديث بالقول: إن الأمير محمد بن سلمان "أعاد تاريخ الملك عبد العزيز، وهو آية في هذا الزمان"، وفق تعبيره.