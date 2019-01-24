كيم مرتاح بعد رسالة من ترامب

رام الله - دنيا الوطنأبدى الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، "ارتياحه الكبير" بعد تلقيه رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، الخميس، مع اقتراب عقد قمة جديدة بينهما أواخر شباط/ فبراير.وبدأ كيم "تحضيرات تقنية جيدة" لهذا اللقاء بحسب الوكالة، وذلك في أول تعليق على المباحثات المقررة الشهر المقبل، وفق (سكاي نيوز).وسلمت الرسالة لكيم من عضده الأيمن، ونائب الرئيس كيم يونغ شول، الذي كان التقى ترامب في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، في وقت تسعى فيه الدولتان إلى التوصل لاتفاق نزع السلاح النووي، من شأنه إنهاء عقود من العداء.وأشارت الوكالة إلى أن كيم "أثنى على الرئيس ترامب؛ لإظهاره اهتماماً كبيراً بالقمة الثانية" المزمع عقدها بينهما.