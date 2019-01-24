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قطر: لا يُوجد آفاق لحل الأزمة الخليجية وعلينا فتح حوار إيجابي مع إيران

قطر: لا يُوجد آفاق لحل الأزمة الخليجية وعلينا فتح حوار إيجابي مع إيران
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه لا يوجد حل في الأفق للأزمة الخليجية، مطالباً دول مجلس التعاون الخليجي بفتح حوار "إيجابي" مع إيران.

وأضاف الوزير القطري: أن الأزمة بين بلاده من جهة، والسعودية والإمارات ومصر والبحرين من جهة أخرى، لن تُحل قريباً.

وفي مقابلة مع شبكة (بلومبيرغ) الأمريكية، قال الوزير القطري:  إنه "لم يحدث أي تحرك أو خطوة منذ قمة دول مجلس التعاون التي كان من المتوقع أن يحدث فيها بعض من الانفراج"، مشيراً إلى أن "قطر تواصل أجندتها الوطنية، وتبقى مفتوحة على الحوار، بينما يتصاعد الحصار من وقت إلى آخر".

وطالب آل ثاني، دول مجلس التعاون الخليجي، بفتح حوار "إيجابي" مع إيران، كونها جزءاً من جغرافية الخليج، من أجل حل "القضية المحورية للأمن الإقليمي".

وأوضح وزير الخارجية القطري، أنه لا بديل لقطر عن دول مجلس التعاون الخليجي، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة بناء علاقات طيبة مع تركيا وإيران والعراق؛ لأن هذه الدول تُشكل جزءاً من الإقليم.

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