رغد صدام حسين تنشر لأول مرة رسالة بخطّ يد والدها من داخل سجنه



وجاء في نص الرسالة التي نشرتها رغد عبر حسابها في "تويتر": "بسم الله الرحمن العزيز و حسب العمر، أم عدي ، أم عمر ، أم علي ، أم أحمد و الحلاوة الصغيرة حلا".



وأضاف: "إنني بصحّة تامّة و بنعمة و فضيلة من الله فلا تقلقوا و اذكروا الله يذكركم و يسدد أقدامكم ، و السلام عليكم و رحمة الله".





واختتم صدام الرسالة بتوقيعه وتاريخ كتابتها: "صدّام حسين ٧ / ١٢ / ٢٠٠٥ م".



وفي إجابتها على مغردة حول المقصودة "أم عمر" التي ورد اسمها في الرسالة، قالت "رغد": "أم عمر أخته غير الشقيقة .. سهام إبراهيم الحسن رحمها الله".



وتعود الكلمات التي قالها الرئيس الراحل صدام حسين إلى تاريخ الـ26 من ديسمبر 2006، حيث قال: "أيّها الشعب الوفي الكريم أستودعكم ونفسي عند الرب الرحيم الذي لا تضيع عنده وديعة ولا يخيبُ ظن مؤمن صادق أمين"، واختتم كلماته قائلا: "الله أكبر".



وذيّل رسالته بصفته الرسمية "صدام حسين رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة المجاهدة بغداد 26 / 12 / 2006م".



وصادف تاريخ نشر هذه التغريدة، تاريخ إعدام صدام الموافق يوم 30 ديسمبر 2006.





وصادف تاريخ نشر هذه التغريدة، تاريخ إعدام صدام الموافق يوم 30 ديسمبر 2006.

رام الله - دنيا الوطنكشفت رغد الإبنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين عن رسالة تعرض لأول مرة وجهها لعائلته من داخل سجنه عام 2005.