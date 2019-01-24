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رغد صدام حسين تنشر لأول مرة رسالة بخطّ يد والدها من داخل سجنه

رغد صدام حسين تنشر لأول مرة رسالة بخطّ يد والدها من داخل سجنه
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت رغد الإبنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين عن رسالة تعرض لأول مرة وجهها لعائلته من داخل سجنه عام 2005.

وجاء في نص الرسالة التي نشرتها رغد عبر حسابها في "تويتر": "بسم الله الرحمن العزيز و حسب العمر، أم عدي ، أم عمر ، أم علي ، أم أحمد و الحلاوة الصغيرة حلا".

وأضاف: "إنني بصحّة تامّة و بنعمة و فضيلة من الله فلا تقلقوا و اذكروا الله يذكركم و يسدد أقدامكم ، و السلام عليكم و رحمة الله".

واختتم صدام الرسالة بتوقيعه وتاريخ كتابتها: "صدّام حسين ٧ / ١٢ / ٢٠٠٥ م".

وفي إجابتها على مغردة حول المقصودة "أم عمر" التي ورد اسمها في الرسالة، قالت "رغد": "أم عمر أخته غير الشقيقة .. سهام إبراهيم الحسن رحمها الله".

وتعود الكلمات التي قالها الرئيس الراحل صدام حسين إلى تاريخ الـ26 من ديسمبر 2006، حيث قال: "أيّها الشعب الوفي الكريم أستودعكم ونفسي عند الرب الرحيم الذي لا تضيع عنده وديعة ولا يخيبُ ظن مؤمن صادق أمين"، واختتم كلماته قائلا: "الله أكبر".

وذيّل رسالته بصفته الرسمية "صدام حسين رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة المجاهدة بغداد 26 / 12 / 2006م".

وصادف تاريخ نشر هذه التغريدة، تاريخ إعدام صدام الموافق يوم 30 ديسمبر 2006.


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