شؤون فلسطينية

فتح تدعو لأوسع مشاركة في المظاهرات المنددة بالاعتداء على الأسرى

فتح تدعو لأوسع مشاركة في المظاهرات المنددة بالاعتداء على الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة (فتح) أبناء شعبنا الفلسطيني لأوسع مشاركة في المظاهرات والمسيرات المنددة بالاعتداء والعدوان على أسرانا الأبطال.

واعتبرت الحركة، "أن الاعتداء الآثم على أبطالنا أسرانا البواسل خلف قضبان الاحتلال الإسرائيلي، هي أعلى درجات الإرهاب المنظم، وهو ترجمة لعقلية الحقد والكراهية ضد الإنسانية جمعاء، وخرق فاضح للقانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، وخاصة الفقرة المتعلقة بمعاملة الأسرى".

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والمتحدث باسمها أسامة القواسمي: "إن صمت المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم المتواصلة بحق شعبنا، اعتبرته إسرائيل بمثابة ضوء أخضر؛ للاستمرار وتصعيد العدوان على الشعب الفلسطيني برمته، مطالباً بموقف وتحرك فوري؛ لوقف هذا العدوان بحق أسرى الحرية".

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