شؤون فلسطينية

شاهد: كيف احتفل طلاب قسم الهندسة في الأزهر بانتهاء الفصل الدراسي

شاهد: كيف احتفل طلاب قسم الهندسة في الأزهر بانتهاء الفصل الدراسي
رام الله - دنيا الوطن
نفذ طلاب كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، بجامعة الأزهر، أمس الأربعاء، فعالية في حرم المبنى الجامعي.

وكانت الفعالية، عبارة عن رسم مجسم كلمة (Eng) اختصار هندسة على أرضية الحرم من خلال طلاب الدفعة. 

وأكد الطلاب، أن هذه الفعالية تعبير عن حبهم للجامعة، واحتفال بانتهاء الفصل الدراسي الأول.



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