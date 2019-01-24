"أصدقاء الشرطة" مبادرة للحد من حوادث السير





ويتم إرسالها إلى إدارة شرطة المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية اعتماداً على الفيديوهات والصور، التي ستستقبلها شرطة المرور من خلال مجموعات (واتس أب) على الأرقام التالية.





رام الله - دنيا الوطنأطلقت الشرطة وبالتعاون مع شركة جوال وOoredoo وشباب مدينة القدس مبادرة "أصدقاء الشرطة" للحد من حوادث السير، خاصة في الطرقات الخارجية من خلال تفعيل الرقابة المجتمعية من قبل المواطنين، ودعوتهم لتوثيق تجاوزات السائقين في الطرقات الخارجية الواصلة بين المحافظات، والتي تحصد حوادث السير عدداً كبيراً من أرواح المواطنين فيها.