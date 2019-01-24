يديعوت: العمادي دخل قطاع غزة ولم يحمل معه المال

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت): إن السفير القطري محمد العمادي، دخل قطاع غزة، أمس، ولم يحمل معه المال، الذي سيصرف لصالح موظفي قطاع غزة.وأضافت الصحيفة، أنه من المتوقع أن تدخل الدفعة الثالثة، من المنحة إلى قطاع غزة، اليوم ما لم يكن هناك حدث استثنائي.يذكر، أن المنحة القطرية، تأخرت أسبوعين كاملين، بسبب رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إدخالها، متذرعًا بعدة أسباب منها: استمرار مسيرات العودة، شرقي قطاع غزة، إضافة إلى التصعيد العسكري في القطاع.