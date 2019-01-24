أمريكا تعترف بزعيم المعارضة الفنزويلي "رئيسًا مؤقتًا".. ومادورو يرد بطرد الدبلوماسيين الأمريكيين

رام الله - دنيا الوطناعترفت الولايات المتحدة الأمريكية، بزعيم الجمعية الوطنية المعارضة في فنزويلا، خوان غوايدو، رئيساً مؤقتاً للبلاد.في أعقاب ذلك، قرر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، طرد الدبلوماسيين الأمريكيين من بلاده، وأمهل جميع الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين في فنزويلا 72 ساعة للمغادرة نهائيًا، وفق ما نقلت شبكة (BBC) البريطانية.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه سيستخدم القوة الاقتصادية والدبلوماسية الأمريكية؛ لاستعادة الديمقراطية في فنزويلا.وجاء الاعتراف الأمريكي بعد دقائق من إعلان غوايدو نفسه "رئيساً انتقالياً" خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في كاراكاس.وقال غوايدو: إنه يتمتع بدعم من الجيش، موضحاً أنه سيدعو إلى "انتخابات حرة"، بينما حث وزير الخارجية الأمريكي الجيش في فنزويلا على تقديم الدعم والحماية للمواطنين.وطلبت حكومة مادورو، من المحكمة العليا، بدء تحقيق جنائي بشأن أنشطة الجمعية الوطنية.