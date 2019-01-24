دولي

ماكرون: أمن إسرائيل أحد أولوياتنا

ماكرون: أمن إسرائيل أحد أولوياتنا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رام الله - دنيا الوطن
أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعلاقات بلاده مع إسرائيل، وقال: إن "أمن إسرائيل أحد أولوياتنا لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وخلال استقباله الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في باريس، أشار ماكرون إلى "قوة الصداقة التي تجمع البلدين"، مؤكداً أن "الجالية اليهودية في فرنسا، هي واحدة من أكبر الجاليات في العالم وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الفرنسي وتاريخه".

ووفق (فرانس برس)، فقد تعهد ماكرون لنظيره الإسرائيلي، بأن السلطات الفرنسية "مستعدة لمواصلة الحرب ضد معاداة السامية، والتي تتعارض مع قيم الجمهورية الفرنسية"، وفق تعبيره.

وشدد الرئيس الفرنسي على التقارب في مواقف بلاده مع إسرائيل بشأن عدد من القضايا، مستدركًا: "لكن هنالك خلافات، على وجه الخصوص بشأن قضايا مثل إقامة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والموقف من البرنامج النووي الإيراني".

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