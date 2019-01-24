رفض استئناف السلطة الفلسطينية ضد دفع تعويضات للمتخابرين مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إن المحكمة العليا، رفضت، أمس الأربعاء، الاستئناف المقدم من السلطة الفلسطينية، ضد قرار المحكمة المركزية في القدس، تغريمها بدفع تعويضات لـ 52 متخابرًا مع إسرائيل، تم اختطافهم وتعذيبهم، وفق مزاعم المحكمة.وفي قرارها هذا، مهدت المحكمة العليا الطريق لتسريع الحكم النهائي، والذي من المرجح أن يصل إلى تغريم السلطة بدفع مئات ملايين الشواكل.وتركت المحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية القاضي بتعيين خبراء في مجال الطب النفسي، وجراحة العظام؛ لكتابة وجهة نظر حول إعاقات المتخابرين، وهذه خطوة أولية لتحديد التعويض في وقت لاحق، وفق الصحيفة الإسرائيلية.وكتب القاضي اسحق عميت في قراره، أنه نظراً لقرار المحكمة الثابت، بشأن تعذيب كل من المدعين، يجب أن ينظر إلى هذا على أنه بداية لفحص الأضرار العظمية والعقلية لضحايا التعذيب.واقتبس القاضي عميت من قرار المحكمة المركزية، أنه "لا مفر من القول بأن المقصود تراكم أدلة يتبين منها، أن السلطة الفلسطينية، بجميع أذرعها، استخدمت العنف الشديد، بما في ذلك التعذيب الشديد، ضد المدعين".وفرضت المحكمة العليا على السلطة الفلسطينية، دفع مبلغ 5000 شيكل رسوم محكمة.