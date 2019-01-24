الطقس: ارتفاع ملموس يطرأ على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 18-7 15-9 19-9 بيت لحم 18-7 15-9 19-9 رام الله والبيرة 16-6 13-8 16-8 طولكرم 22-8 19-10 23-10 نابلس 19-8 16-10 20-10 قلقيلية 22-8 19-10 23-10 جنين 21-7 19-7 22-9 سلفيت 18-7 15-9 19-9 طوباس 21-7 19-7 22-9 روابي 19-10 16-8 18-8 الخليل 17-6 14-8 17-8 غزه 21-9 18-11 22-11 أريحا 23-10 23-11 42-11 خانيونس 21-9 18-11 22-11 الأغوار الشمالية 22-8 22-9 23-9 رفح 22-8 19-10 23-10

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائما جزئياً إلى صاف ولطيفاً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة، تكون الأجواء صافية بوجه عام وباردة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الجمعة 25-1-2019: يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت 26-1-2019: يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الأحد 27-1-2019: يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفاً خلال النهار بارداً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: