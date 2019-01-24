سياسي إسرائيلي: لم نتخذ بعد قراراً بتحويل الأموال إلى قطاع غزة





وبحسب كلا من (واللا) و(كان) وإذاعة الجيش، فإن المصدر السياسي أكد أنه سيتم اتخاذ قرار بشان تحويل الأموال إلى قطاع غزة، قريباً.





يشار إلى أن المجلس الوزاري المصغر (كابينت)، قد وافق في وقت سابق من على تحويل الدفعة الثالثة من الأموال القطرية الى قطاع غزة.





وقد وصل محمد العمادي السفير القطري في الاراضي الفلسطينية، قطاع غزة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، عبر معب بيت حانون/ايرز شمال قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطننقل اعلام الاحتلال، عن مصدر سياسي إسرائيلي وصف بأنه (رفيع المستوى)، قوله: "بخلاف التقارير التي وردت إعلاميا، لم يُتخذ قرار عبد بشأن تحويل الأموال إلى قطاع غزة".