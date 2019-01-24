شؤون فلسطينية

سياسي إسرائيلي: لم نتخذ بعد قراراً بتحويل الأموال إلى قطاع غزة

سياسي إسرائيلي: لم نتخذ بعد قراراً بتحويل الأموال إلى قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
نقل اعلام الاحتلال، عن مصدر سياسي إسرائيلي وصف بأنه (رفيع المستوى)، قوله: "بخلاف التقارير التي وردت إعلاميا، لم يُتخذ قرار عبد بشأن تحويل الأموال إلى قطاع غزة".

وبحسب كلا من (واللا) و(كان) وإذاعة الجيش، فإن المصدر السياسي أكد أنه سيتم اتخاذ قرار بشان تحويل الأموال إلى قطاع غزة، قريباً.

يشار إلى أن المجلس الوزاري المصغر (كابينت)، قد وافق في وقت سابق من على تحويل الدفعة الثالثة من الأموال القطرية الى قطاع غزة.

وقد وصل محمد العمادي السفير القطري في الاراضي الفلسطينية، قطاع غزة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، عبر معب بيت حانون/ايرز شمال قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

عريقات يطالب بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسير المريض أبو دياك

عريقات يطالب بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسير المريض أبو دياك

الخارجية تدين تدخل بعض الدول بالشؤون الداخلية لجمهورية فنزويلا

الخارجية تدين تدخل بعض الدول بالشؤون الداخلية لجمهورية فنزويلا

أبو بكر: إسرائيل دولة عصابات تمارس الجريمة المنظمة

أبو بكر: إسرائيل دولة عصابات تمارس الجريمة المنظمة

اقتصاد غزة: البدء باستخدام الدقيق والقمح المدعم اعتباراً من أول إبريل

اقتصاد غزة: البدء باستخدام الدقيق والقمح المدعم اعتباراً من أول إبريل

عشراوي: الاعتداء على أسرانا البواسل يعكس همجية المنظومة الإسرائيلية

عشراوي: الاعتداء على أسرانا البواسل يعكس همجية المنظومة الإسرائيلية

اغلاق معبر رفح الخميس بكلا الاتجاهين بسبب ذكرى ثورة يناير

اغلاق معبر رفح الخميس بكلا الاتجاهين بسبب ذكرى ثورة يناير

شيخ العيد يطالب المجتمع الدولي بحماية الأسرى الفلسطينيين

شيخ العيد يطالب المجتمع الدولي بحماية الأسرى الفلسطينيين

فارس: تعقد الأوضاع في &#34;عوفر&#34; وخطوات تصعيدية في كافة السجون

فارس: تعقد الأوضاع في "عوفر" وخطوات تصعيدية في كافة السجون

التعليقات

الدنيا حكايات

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

شؤون فلسطينية

عريقات يطالب بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسير المريض أبو دياك

عريقات يطالب بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسير المريض أبو دياك

الخارجية تدين تدخل بعض الدول بالشؤون الداخلية لجمهورية فنزويلا

الخارجية تدين تدخل بعض الدول بالشؤون الداخلية لجمهورية فنزويلا

أبو بكر: إسرائيل دولة عصابات تمارس الجريمة المنظمة

أبو بكر: إسرائيل دولة عصابات تمارس الجريمة المنظمة

اقتصاد غزة: البدء باستخدام الدقيق والقمح المدعم اعتباراً من أول إبريل

اقتصاد غزة: البدء باستخدام الدقيق والقمح المدعم اعتباراً من أول إبريل

عشراوي: الاعتداء على أسرانا البواسل يعكس همجية المنظومة الإسرائيلية

عشراوي: الاعتداء على أسرانا البواسل يعكس همجية المنظومة الإسرائيلية

شيخ العيد يطالب المجتمع الدولي بحماية الأسرى الفلسطينيين

شيخ العيد يطالب المجتمع الدولي بحماية الأسرى الفلسطينيين

فارس: تعقد الأوضاع في &#34;عوفر&#34; وخطوات تصعيدية في كافة السجون

فارس: تعقد الأوضاع في "عوفر" وخطوات تصعيدية في كافة السجون

الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية يُحذّر من استمرار التعدي عليها

الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية يُحذّر من استمرار التعدي عليها

منوعات

كيف ستكون عودة &#34;أبو غالب&#34; إلى &#34;باب الحارة&#34;؟

كيف ستكون عودة "أبو غالب" إلى "باب الحارة"؟

ممثلة مكسيكية تثير الجدل لشبهها الواضح بشيرين عبد الوهاب

ممثلة مكسيكية تثير الجدل لشبهها الواضح بشيرين عبد الوهاب

50 ألف دولار تُعرض مريم حسين للسخرية بعدما كشف التلفزيون الأردني حقيقة ادعائها

50 ألف دولار تُعرض مريم حسين للسخرية بعدما كشف التلفزيون الأردني حقيقة ادعائها

بعد اتهامها بالتحريض على الفجور.. مذيع مصري يتغزل بالراقصة جوهرة: &#34;اكيد بابا وماما حلوين&#34;

بعد اتهامها بالتحريض على الفجور.. مذيع مصري يتغزل بالراقصة جوهرة: "اكيد بابا وماما حلوين"

هل لجأ تامر حسني إلى الحُقن ليظهر بهذه البُنية المفتولة؟

هل لجأ تامر حسني إلى الحُقن ليظهر بهذه البُنية المفتولة؟

بعضهن ستميزها وأخريات ستضطر للبحث عبر &#34;جوجل&#34;.. شاهد الفنانات قبل الماكياج وبعده

بعضهن ستميزها وأخريات ستضطر للبحث عبر "جوجل".. شاهد الفنانات قبل الماكياج وبعده

نقلة نوعية لـ Mc Gaza في كليب &#34;مابقصد أوجعك&#34;

نقلة نوعية لـ Mc Gaza في كليب "مابقصد أوجعك"

&#34;خطأ فادح&#34; لمذيع مصري على الهواء يحدث ضجة

"خطأ فادح" لمذيع مصري على الهواء يحدث ضجة

شاهد: عربة أطفال مرصعة بالماس لتوأم الدكتورة خلود.. والجمهور غاضب

شاهد: عربة أطفال مرصعة بالماس لتوأم الدكتورة خلود.. والجمهور غاضب

أحلام تثير غضب جمهورها بمقطع فيديو مع زوجها: &#34;لا يُناسب عمرك&#34;

أحلام تثير غضب جمهورها بمقطع فيديو مع زوجها: "لا يُناسب عمرك"

عربي

جنرال إسرائيلي: سنُنهي النظام السوري إذا هوجم مطار بن غوريون

جنرال إسرائيلي: سنُنهي النظام السوري إذا هوجم مطار بن غوريون

الديوان الملكي الأردني: الملك عبد الله أجرى فحوصات طبية

الديوان الملكي الأردني: الملك عبد الله أجرى فحوصات طبية

&#34;محمد بن سلمان&#34; ضمن قائمة 100 مفكر حول العالم

"محمد بن سلمان" ضمن قائمة 100 مفكر حول العالم

دعوة إسرائيلية لـ&#34;محمد بن سلمان&#34; لزيارة تل أبيب

دعوة إسرائيلية لـ"محمد بن سلمان" لزيارة تل أبيب