الخارجية تدين تدخل بعض الدول بالشؤون الداخلية لجمهورية فنزويلا

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، عن قلقها إزاء ما تشهده جمهورية فنزويلا البوليفارية من احداث.





ودانت الوزارة، تدخل بعض الدول بالشؤون الداخلية لجمهورية فنزويلا وبشكل مباشر من خلال دعم محاولة انقلاب ضد الرئيس المنتخب شرعيا، نيكولاس مادورو.





وجددت دولة فلسطين، موقفها الداعي لإحترام مبدأ سيادة الدول وانظمتها الداخلية، مؤكدة على تضامنها مع تطلعات فنزويلا المشروعة للمزيد من الاستقرار والوحدة والازدهار من خلال حوار وطني سلمي شامل، في ظل نظام اقليمي ودولي يحترم القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والتعايش السلمي بين الدول.





واكدت دولة فلسطين على عمق تقديرها لمواقف المناصرة والدعم التي تقفها فنزويلا، و الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو وًحكومةً وشعباً، مع قضية الشعب الفلسطيني العادلة في كل المحافل الدولية.