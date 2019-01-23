أبو بكر: إسرائيل دولة عصابات تمارس الجريمة المنظمة

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أن إسرائيل دولة عصابات حقيقية، تُمارس الجريمة المنظمة بحق الشعب الفلسطيني عامة والأسرى في سجون الإحتلال خاصة، وما تعرضت له أقسام المعتقلين في معتقل "عوفر"، من هجمةعنصرية بربرية حاقدة دليل حي على ذلك.وأضاف اللواء أبو بكر "إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وما حدث في "عوفر" بداية الأسبوع الحالي يدق ناقوس الخطر، لأن الهجمة كانت منظمة ومخطط لها مسبقاً، وأن هناك تعاون بين حكومة الإحتلال وأردان وإدارة السجون لإلحاق الضرر بالأسرى، وفرض واقع جديد في كافة السجون وفقاً لتوصيات لجنة أردان".وفيما يتعلق بالجرائم الطبية، طالب اللواء أبو بكر منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بضرورة إحداث نقلة جدية في التعامل مع هذا الملف، وأنه لا يعقل أن يبقى الوضع على ما هو عليه، لأن العشرات من الحالات تتجه نحو الخطر الحقيقي، ولا نريد إستقبال المزيد من أسرانا شهداء، وبالتالي فإنه يقع على عاتق هذه المنظمات والمؤسسات مسؤولية حقيقية، مفروضة عليها وفقا لرسالتها الإنسانية التي هي أساس وجودها.وأشار اللواء أبو بكر إلى أن معظم الحالات المرضية داخل السجون من صناعة إدارة المعتقلات، التي غرست الأمراض في أجساد الأسرى ووفرت لها البيئة المناسبة للنمو والتطور، وحرمتهم من كل أصناف العلاج، وجعلت منهم مشاريع موت،لإشباع حقدهم ورغباتهم العنصرية.تصريحات اللواء أبو بكر جاءت خلال جولته برفقة وفد من الهيئة في محافظتي جنين وطوباس، حيث زار عائلة الأسير المريض سامي أبو دياك من سيلة الظهر والذي يعتبر من أخطر الحالات المرضية في السجون نتيجة انتشار السرطان بكثافة في جسده، وهنأ الأسير المحرر مرعي كبها، الذي أمضى 16 عاماً في معتقلات الإحتلال، وفي طوباس تم زيارة منزل الأسيرين محمد بشارات، والمعتقل منذ 17 عاماً، ومصطفى ضراغمة واللذان يعانيان من مرض الكلى، كذلك قام بتهنئة المحررين رمزي بشارات وسلمان ضراغمة، حيث أمضى كل منهما 17 عاماً في المعتقلات.