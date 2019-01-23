اقتصاد غزة: البدء باستخدام الدقيق والقمح المدعم اعتباراً من أول إبريل





رام الله - دنيا الوطنبتعليمات وتوجيهات من أيمن عابد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، عقد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك عبد القادر بنات وبحضور مدير عام الصناعة اجتماعاً مع أصحاب المطاحن وتجار الدقيق، وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا الهامة التي تخص جودة وتدعيم الطحين.ويأتي هذا الاجتماع لوضع آليات لاستيراد وإنتاج الطحين المدعم، حيث افاد التجار المستوردين للطحين انهم لا يقوموا باستيراد الطحين المدعم وعليه تم التأكيد على التجار المستوردين على استيراد الطحين المدعم وأيضا تم الطلب من اصحاب المطاحن على جلب المدعمات (premix) وادخالها في عملية انتاج الدقيق في المطاحن المحلية.ولإعطاء الفرصة امام التجار من استيراد الدقيق المدعم واستيراد المدعمات (premix) تم التوافق على البدء في عملية التدعيم اعتباراً من تاريخ 01/04/2019 على ان يتم دراسة التكلفة في حينها.وتم خلال الاجتماع التأكيد على استيراد وإنتاج الطحين ذات الجودة العالية وحسب المواصفات الفلسطينية بحيث لا تقل نسبة البروتين في الدقيق عن (11%) للمستهلك والمخابز، ويسمح باستخدام الطحين الذي تقل نسبة البروتين من (9 – 11 %) بشرط استخدامه في صناعة وإنتاج البسكويت وأن يتم الكتابة على أكياس الدقيق بأنه خاص لصناعة البسكويت ويتم وضعه في مخازن مصانع البسكويت ويمنع عرضه في المحلات التجارية.وتم التوافق على عدم استيراد القمح المخلوط بحيث يتم استيراد كل صنف على حدى، ويسمح فقط بإدخال القمح المحلى المخلوط بنسبة بروتين تصل (13%)، وان أي كميات لا تنطبق عليها الشروط سيتم ضبطها ومصادرتها.