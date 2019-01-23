شؤون فلسطينية

اقتصاد غزة: البدء باستخدام الدقيق والقمح المدعم اعتباراً من أول إبريل

اقتصاد غزة: البدء باستخدام الدقيق والقمح المدعم اعتباراً من أول إبريل
رام الله - دنيا الوطن
بتعليمات وتوجيهات من أيمن عابد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، عقد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك عبد القادر بنات وبحضور مدير عام الصناعة اجتماعاً مع أصحاب المطاحن وتجار الدقيق، وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا الهامة التي تخص جودة وتدعيم الطحين.

ويأتي هذا الاجتماع لوضع آليات لاستيراد وإنتاج الطحين المدعم، حيث افاد التجار المستوردين للطحين انهم لا يقوموا باستيراد الطحين المدعم وعليه تم التأكيد على التجار المستوردين على استيراد الطحين المدعم وأيضا تم الطلب من اصحاب المطاحن على جلب المدعمات (premix) وادخالها في عملية انتاج الدقيق في المطاحن المحلية.

ولإعطاء الفرصة امام التجار من استيراد الدقيق المدعم واستيراد المدعمات (premix) تم التوافق على البدء في عملية التدعيم اعتباراً من تاريخ 01/04/2019 على ان يتم دراسة التكلفة في حينها.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على استيراد وإنتاج الطحين ذات الجودة العالية وحسب المواصفات الفلسطينية بحيث لا تقل نسبة البروتين في الدقيق عن (11%) للمستهلك والمخابز، ويسمح باستخدام الطحين الذي تقل نسبة البروتين من (9 – 11 %) بشرط استخدامه في صناعة وإنتاج البسكويت وأن يتم الكتابة على أكياس الدقيق بأنه خاص لصناعة البسكويت ويتم وضعه في مخازن مصانع البسكويت ويمنع عرضه في المحلات التجارية.

وتم التوافق على عدم استيراد القمح المخلوط بحيث يتم استيراد كل صنف على حدى، ويسمح فقط بإدخال القمح المحلى المخلوط بنسبة بروتين تصل (13%)، وان أي كميات لا تنطبق عليها الشروط سيتم ضبطها ومصادرتها.

أخبار ذات صلة

الخارجية تدين تدخل بعض الدول بالشؤون الداخلية لجمهورية فنزويلا

الخارجية تدين تدخل بعض الدول بالشؤون الداخلية لجمهورية فنزويلا

أبو بكر: إسرائيل دولة عصابات تمارس الجريمة المنظمة

أبو بكر: إسرائيل دولة عصابات تمارس الجريمة المنظمة

عشراوي: الاعتداء على أسرانا البواسل يعكس همجية المنظومة الإسرائيلية

عشراوي: الاعتداء على أسرانا البواسل يعكس همجية المنظومة الإسرائيلية

اغلاق معبر رفح الخميس بكلا الاتجاهين بسبب ذكرى ثورة يناير

اغلاق معبر رفح الخميس بكلا الاتجاهين بسبب ذكرى ثورة يناير

شيخ العيد يطالب المجتمع الدولي بحماية الأسرى الفلسطينيين

شيخ العيد يطالب المجتمع الدولي بحماية الأسرى الفلسطينيين

فارس: تعقد الأوضاع في &#34;عوفر&#34; وخطوات تصعيدية في كافة السجون

فارس: تعقد الأوضاع في "عوفر" وخطوات تصعيدية في كافة السجون

الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية يُحذّر من استمرار التعدي عليها

الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية يُحذّر من استمرار التعدي عليها

جودة البيئة: قطاع الصيد يعاني جراء سياسات الاحتلال الممنهجة ضده

جودة البيئة: قطاع الصيد يعاني جراء سياسات الاحتلال الممنهجة ضده

التعليقات

الدنيا حكايات

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

شؤون فلسطينية

أبو بكر: إسرائيل دولة عصابات تمارس الجريمة المنظمة

أبو بكر: إسرائيل دولة عصابات تمارس الجريمة المنظمة

اقتصاد غزة: البدء باستخدام الدقيق والقمح المدعم اعتباراً من أول إبريل

اقتصاد غزة: البدء باستخدام الدقيق والقمح المدعم اعتباراً من أول إبريل

عشراوي: الاعتداء على أسرانا البواسل يعكس همجية المنظومة الإسرائيلية

عشراوي: الاعتداء على أسرانا البواسل يعكس همجية المنظومة الإسرائيلية

شيخ العيد يطالب المجتمع الدولي بحماية الأسرى الفلسطينيين

شيخ العيد يطالب المجتمع الدولي بحماية الأسرى الفلسطينيين

فارس: تعقد الأوضاع في &#34;عوفر&#34; وخطوات تصعيدية في كافة السجون

فارس: تعقد الأوضاع في "عوفر" وخطوات تصعيدية في كافة السجون

الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية يُحذّر من استمرار التعدي عليها

الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية يُحذّر من استمرار التعدي عليها

جودة البيئة: قطاع الصيد يعاني جراء سياسات الاحتلال الممنهجة ضده

جودة البيئة: قطاع الصيد يعاني جراء سياسات الاحتلال الممنهجة ضده

حول السفارة البرازيلية.. مجدلاني ينفي ما نُسب إليه بخصوص وزير الخارجية المصري

حول السفارة البرازيلية.. مجدلاني ينفي ما نُسب إليه بخصوص وزير الخارجية المصري

منوعات

كيف ستكون عودة &#34;أبو غالب&#34; إلى &#34;باب الحارة&#34;؟

كيف ستكون عودة "أبو غالب" إلى "باب الحارة"؟

ممثلة مكسيكية تثير الجدل لشبهها الواضح بشيرين عبد الوهاب

ممثلة مكسيكية تثير الجدل لشبهها الواضح بشيرين عبد الوهاب

50 ألف دولار تُعرض مريم حسين للسخرية بعدما كشف التلفزيون الأردني حقيقة ادعائها

50 ألف دولار تُعرض مريم حسين للسخرية بعدما كشف التلفزيون الأردني حقيقة ادعائها

بعد اتهامها بالتحريض على الفجور.. مذيع مصري يتغزل بالراقصة جوهرة: &#34;اكيد بابا وماما حلوين&#34;

بعد اتهامها بالتحريض على الفجور.. مذيع مصري يتغزل بالراقصة جوهرة: "اكيد بابا وماما حلوين"

هل لجأ تامر حسني إلى الحُقن ليظهر بهذه البُنية المفتولة؟

هل لجأ تامر حسني إلى الحُقن ليظهر بهذه البُنية المفتولة؟

بعضهن ستميزها وأخريات ستضطر للبحث عبر &#34;جوجل&#34;.. شاهد الفنانات قبل الماكياج وبعده

بعضهن ستميزها وأخريات ستضطر للبحث عبر "جوجل".. شاهد الفنانات قبل الماكياج وبعده

نقلة نوعية لـ Mc Gaza في كليب &#34;مابقصد أوجعك&#34;

نقلة نوعية لـ Mc Gaza في كليب "مابقصد أوجعك"

&#34;خطأ فادح&#34; لمذيع مصري على الهواء يحدث ضجة

"خطأ فادح" لمذيع مصري على الهواء يحدث ضجة

شاهد: عربة أطفال مرصعة بالماس لتوأم الدكتورة خلود.. والجمهور غاضب

شاهد: عربة أطفال مرصعة بالماس لتوأم الدكتورة خلود.. والجمهور غاضب

أحلام تثير غضب جمهورها بمقطع فيديو مع زوجها: &#34;لا يُناسب عمرك&#34;

أحلام تثير غضب جمهورها بمقطع فيديو مع زوجها: "لا يُناسب عمرك"

عربي

جنرال إسرائيلي: سنُنهي النظام السوري إذا هوجم مطار بن غوريون

جنرال إسرائيلي: سنُنهي النظام السوري إذا هوجم مطار بن غوريون

الديوان الملكي الأردني: الملك عبد الله أجرى فحوصات طبية

الديوان الملكي الأردني: الملك عبد الله أجرى فحوصات طبية

&#34;محمد بن سلمان&#34; ضمن قائمة 100 مفكر حول العالم

"محمد بن سلمان" ضمن قائمة 100 مفكر حول العالم

دعوة إسرائيلية لـ&#34;محمد بن سلمان&#34; لزيارة تل أبيب

دعوة إسرائيلية لـ"محمد بن سلمان" لزيارة تل أبيب